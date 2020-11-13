Как сделать город доступнее? Уже есть 150 предложений Во Владивостоке при поддержке администрации города продолжается онлайн-акция «Сделаем город доступнее». Жители краевой столицы могут поделиться своими творческими работами, посвященными Международному дню инвалидов.

Как сообщили в управлении по делам молодежи и связям с общественностью, участники уже разместили более 150 работ в социальных сетях. Мастера и мастерицы с ограниченными возможностями здоровья активно публикуют в соцсетях фотографии своих работ – всевозможные поделки, рисунки. Творческие выступления представлены песнями, в том числе жестовыми, танцами на колясках. Кроме того, горожане проводят мастер-классы по отработке элементов паракарате, по танцам на колясках, рисованию.

Особенно массовой получилась фотосушка. Здесь можно найти фотографии приморских спортсменов, которые участвовали в кубке России по парапауэрлифтингу, в чемпионате России по настольному теннису для слепых. Также представлены снимки о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, об их активном участии в городских мероприятиях.

Отдельное направление акции – рассказы об общественных организациях инвалидов, которые сегодня существуют в краевой столице. Председатель краевого отделения Всероссийского общества глухих написала о том, кто такие сурдопереводчики. На ее страничке можно узнать о деятельности организации, о мероприятиях, проводимых обществом глухих. Творчески поведали о деятельности Владивостокского общества слепых члены этой организации, создав познавательный видеоролик.

Акция «Сделаем город доступнее» продлится до 20 ноября. Принять участие в ней могут горожане не только с ограниченными возможностями здоровья, но и все желающие. Работы необходимо выложить в социальных сетях с хештегами #ЛюдиКакЛюди, #МыВместе, #СделаемГородДоступнее, #Безбарьеров.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru