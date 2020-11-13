Маску – на лицо, сумку – в руки и на фестиваль
В предстоящие выходные дни, 14 и 15 ноября, во Владивостоке на центральной площади вновь пройдет фестиваль «Приморский урожай», сообщает пресс-служба мэрии.
Здесь можно будет традиционно приобрести свежие овощи и фрукты, соленья и дикоросы, мясную, колбасную и молочную продукцию, рыбу и морепродукты, хлебобулочные, кондитерские изделия и многое другое.
В управлении экономического развития администрации Владивостока уточнили, что торговля будет организована с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.
Время работы торговой площадки в субботу и воскресенье – с 9.00 до 18.00.
Отдел новостей «В»
Фото с сайта vlc.ru