Маску – на лицо, сумку – в руки и на фестиваль В предстоящие выходные дни, 14 и 15 ноября, во Владивостоке на центральной площади вновь пройдет фестиваль «Приморский урожай», сообщает пресс-служба мэрии.

Здесь можно будет традиционно приобрести свежие овощи и фрукты, соленья и дикоросы, мясную, колбасную и молочную продукцию, рыбу и морепродукты, хлебобулочные, кондитерские изделия и многое другое.

В управлении экономического развития администрации Владивостока уточнили, что торговля будет организована с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Время работы торговой площадки в субботу и воскресенье – с 9.00 до 18.00.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru