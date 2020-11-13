Год, говорите, плохой? А приморцы рожают и третьих, и четвертых Наш край вошел в число субъектов, показавших максимальный прирост рождаемости за сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные опубликовал Росстат. Всего за 9 месяцев в регионе появилось на свет 13376 детей.

«В сентябре в крае родился 1891 ребенок, а в сентябре прошлого года – 1466 малышей. Это самый высокий месячный показатель за последние два года», – говорит начальник отдела медицинской помощи женщинам и детям краевого минздрава Елена Ибрагимова.

Как сообщает пресс-служба региона, увеличилось число рожденных третьих, четвертых, пятых и шестых детей в приморских семьях. По мнению специалистов, на такой прирост влияет в том числе и государственная поддержка родителей. В крае действуют 28 мер социальной поддержки семей с детьми. Причем одна из них – выплата на детей от 3 до 7 лет малоимущим семьям – появилась в июне этого года, в сложный экономический период.

«С начала действия нового закона на ежемесячную выплату направлено почти 3,3 миллиарда рублей. Сегодня ее получают около 49,4 тысячи детей в крае», – информируют в министерстве труда и социальной политики Приморья.

По словам регионального министра Светланы Красицкой, благодаря реализации национального проекта «Демография» сегодня есть возможность поддержать семьи с любым количеством детей. Среди популярных мер – единовременные и ежемесячные выплаты при рождении первенца, материнский капитал (федеральный и краевой) на второго ребенка, региональный капитал при рождении третьего (последующего) ребенка, ежемесячная выплата семьям с низким достатком на третьего (последующего) ребенка, выплаты и компенсации для многодетных семей.

На выполнение этих и других социальных обязательств перед приморскими семьями в начале года планировалось израсходовать 6,9 миллиарда рублей. Однако на 1 июня предполагаемые расходы увеличены до 8,6 миллиарда рублей.

«Сегодня объем демографического бюджета составляет 9,5 миллиарда рублей», – информирует глава социального ведомства.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА (правительство Приморского края)