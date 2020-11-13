Мелким хищникам устроили медосмотр. Чтобы краснокнижных не заразили Дикие животные нацпарка «Земля леопарда» стали объектами медицинского осмотра. Отловленные без вреда для здоровья мелкие хищные млекопитающие были обследованы на предмет физического состояния и наличия опасных болезней, которые могут угрожать их крупным соседям – дальневосточному леопарду и амурскому тигру, сообщает пресс-служба нацпарка.

Уникальные для юго-западного Приморья исследования проводятся дважды в год. В этот раз были обследованы барсуки и енотовидные собаки. Оба вида входят в рацион дальневосточного леопарда. Животные были отловлены с помощью живоловушек – контейнеров с приманкой. Всего было установлено 26 таких контейнеров в бассейне реки Грязной на территории нацпарка. Опытные специалисты взвешивали животных, измеряли параметры тела, брали кровь и мазки со слизистых оболочек, после чего зверей отпускали в лес. Собранный материал будет исследован на наличие маркеров инфекционных заболеваний.

Предварительные оценки состояния здоровья животных радуют: обследованные выглядят здоровыми, они активны и отличаются упитанностью, что очень кстати в преддверии зимы. Потенциальных угроз для леопардов и тигров не выявлено, исследования продолжаются.

Важная цель осмотра – профилактика эпизоотии. Так в науке называется эпидемия какого-либо заболевания среди одного или нескольких видов животных. Эпизоотии способны приводить к сокращению и даже гибели целых популяций различных видов, в том числе краснокнижных.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено нацпарком «Земля леопарда»