Владивостокский чемпионат мира по го презентовали на кубке посла Китая Сильнейшие спортсмены по игре го приняли участие в одном из самых представительных соревнований в России – «Турнире на кубок посла Китая», сообщает sportprimorsky.ru со ссылкой на пресс-службу чемпионата мира по игре го.

Этот турнир стал знаковым событием. Впервые удалось организовать трансляцию финальной партии из профессиональной онлайн-студии. Зрители могли наблюдать не только за игрой в режиме реального времени, но и участвовать в разборе партии вместе с профессиональными комментаторами. Каждый ход, сделанный финалистами, не оставляли без внимания Наталья Ковалева (5-й дан, многократная чемпионка России и Европы, вице-президент Российской федерации го) и Тимур Санкин (6-й дан, гроссмейстер России, двукратный чемпион России по го, президент Московской федерации).

«Очень надеемся, что к июню 2021 года ограничения будут сняты и большая часть участников сможет приехать во Владивосток. В случае необходимости может быть применена гибридная форма – когда часть участников играет вживую, часть – онлайн или полностью игра онлайн. Сегодняшний опыт трансляции, которую мы опробовали, показал возможные проблемы, с которыми можем столкнуться. При этом мы увидели некоторые фишки и находки, которые сможем применить во Владивостоке. И мы очень внимательно изучим опыт трансляций», – рассказали в федерации го России.

Напомним, что чемпионат мира по игре го пройдет во Владивостоке с 3 по 7 июня 2021 года. Он состоится на острове Русском в кампусе Дальневосточного федерального университета. Впервые за всю историю древнейшей стратегической игры событие с 40-летней историей пройдет за пределами Китая, Кореи и Японии.

Отдел новостей «В»

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Сергея БАРСУКА © ИА Красная Весна, Московской Федерации Го предоставлено sportprimorsky.ru