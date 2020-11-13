Узнать результат COVID-теста можно по звонку или СМС Со следующей недели жители Приморья смогут получать результаты исследований на коронавирусную инфекцию по СМС или позвонив на горячую линию 8-800-550-44-00 и озвучив кодовое слово, которое назовут при сдаче анализа, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как сообщила заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, с 12 ноября началась пробная эксплуатация программы по системе учета анализов пациентов.

«В систему будут оперативно вноситься такие данные, как дата забора анализа, поступление в лабораторию, получение результата. Пациент будет уведомляться о результате обследования по СМС или по звонку на горячую линию. Эта работа организована совместно с краевым министерством цифрового развития на базе МФЦ», – рассказала она.

Запуск программы учета анализов позволит доводить результаты теста до пациента в регламентированные сроки – от 2 до 4 суток.

«Задержки получения результатов тестирования в крае связаны с возросшей нагрузкой на лаборатории (несмотря на то что мы нарастили возможности лабораторий и сейчас в сутки делаем около 5 тысяч тестов, в начале эпидемии – 280), а также с логистической доставкой результатов. Сегодня исследования на антитела более доступны и оперативны, поскольку были приобретены 10 иммуноферментных анализаторов совокупной мощностью более 6 тысяч анализов в сутки. Они распределены по крупным амбулаторно-поликлиническим учреждениям края. Эксплуатируется и то оборудование, которое уже имелось в медучреждениях и позволяет делать такую диагностику», – отметила Анастасия Худченко.

Сейчас в Приморье работают 17 лабораторий, для которых приобретается дополнительное оборудование из средств регионального и федерального бюджетов.

Отдел новостей «В»