Управленческий кризис в ВМТП распался на атомы Морской порт перейдет под управление «Росатома», все рабочие места и соцгарантии будут сохранены

Новое руководство Владивостокского морского порта (ВМТП) сохранит трудовой коллектив и продолжит социально ориентированную работу. Соответствующие положения закреплены в соглашении между ВМТП, правительством Приморья, Дальневосточным морским пароходством (FESCO) и профсоюзом портовиков. Документ подписали губернатор края Олег Кожемяко и руководители организаций, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Шторм в порту

Ранее глава региона принял участие в заседании правительственной комиссии РФ, в ходе которого решался вопрос о назначении управляющей компании ВМТП. Ею стала госкорпорация «Росатом». На встрече главы региона с первым заместителем гендиректора госкорпорации Кириллом Комаровым 9 ноября стороны договорились сформировать дорожную карту по всем приоритетным направлениям развития одного из ведущих приморских предприятий, которое этой осенью попало в настоящий управленческий шторм.

Напомним, что в октябре между бывшим руководством ВМТП и его материнской компанией – FESCO – возник конфликт. Замену гендиректора ВМТП в штыки встретили сотрудники порта, из-за чего новое руководство, назначенное FESCO, по сути, не могло приступить к своим обязанностям. Кризис, который с течением времени только усугублялся, мог серьезно отразиться на оперативной деятельности порта, являющегося одним из крупнейших налогоплательщиков региона, а также на социальных гарантиях и заработках трудового коллектива.

Ситуация с первых дней находилась во внимании правительства региона: губернатор Приморья поднял решение вопроса на федеральный уровень и привлек к управлению спорным активом ГК «Росатом». Надежная государственная структура, которая уже присутствует на территории Приморья, стала компромиссным вариантом для обеих сторон конфликта.

Гарантии закреплены

Четырехстороннее соглашение закрепляет следующие пункты: урегулирование конфликтной ситуации на предприятии, установление партнерских отношений и развитие эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон.

«Мы сделаем все, чтобы трудовой коллектив был уверен в сохранении своих рабочих мест, социальных гарантий. Соглашением предусматривается рост объема грузоперевозок, что позволит увеличить заработную плату сотрудникам», – подчеркнул Олег Кожемяко после подписания документа.

Кроме того, предприятие должно осуществлять предпринимательскую деятельность на принципах социальной ответственности: участвовать в развитии регионального спорта, в том числе в поддержке хоккейного клуба «Адмирал», оказывать поддержку медицинским учреждениям Приморского края и так далее.

С чистого листа

Официальная передача полномочий новому совету директоров ВМТП состоялась при участии главы региона в среду, 11 ноября. На историческую для предприятия встречу собрались докеры, бригадиры, производственный персонал, менеджмент. Как сообщил сайт ГТРК «Владивосток» vestiprim.ru, главу Приморья и новое руководство ВМТП они приветствовали уже аплодисментами.

Олег Кожемяко подчеркнул, что «Росатом» был определен правительством России управляющей компанией порта. Выход на государственный уровень позволил плавно перейти к передаче полномочий новому генеральному директору ВМТП. Все трудовые и социальные гарантии накануне были закреплены четырехсторонним соглашением.

«Это сохранение численного состава сотрудников предприятия, социальной политики, недопущение каких-либо преследований тех, кто принимал участие в противостояниях, отстаивал свои права. Все исковые заявления будут отозваны. Эта страница закрыта, и к ней никто не вернется», – заявил губернатор.

Президент ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Аркадий Коростелев отметил, что в ближайшее время будет сверстана инвестиционная программа предприятия. Новый генеральный директор ВМТП Роман Кухарук, в свою очередь, обязался защищать интересы трудового коллектива.

Олег Кожемяко подчеркнул, что сотрудники предприятия могут начинать работу с чистого листа.

«Мы, в свою очередь, также несем ответственность за то, что происходит в порту. Будем периодически встречаться, чтобы на первом этапе снимать шероховатости, которые могут возникать внутри коллектива», – обозначил губернатор.

Комментарий эксперта

Павел Наливайко, политолог:

– Региональные власти наблюдали за ситуацией с ВМТП с самого начала. Конфликту уже больше месяца, но, учитывая специфику, ситуация не позволяла вмешаться сразу. Все-таки это коммерческая организация, и существуют определенные корпоративные правила игры. Но, когда все внутренние методы были апробированы и они оказались неэффективными, само собой, главе региона пришлось искать возможность урегулировать ситуацию. В том числе через федеральный центр. Собственно, эта тактика и принесла плоды, потому что включение в процесс госкорпорации «Росатом» без отмашки с самого верха вряд ли бы произошло.

В среду губернатор посетил порт вместе с новым руководством предприятия и объяснил портовикам, что он выступает гарантом соблюдения договоренностей четырехстороннего соглашения. Не только того, чтобы не было поиска виноватых, но и того, чтобы предприятие работало и развивалось. Это можно расценивать как точку в затяжном конфликте. Ведь основная логика со стороны бывшего руководства порта была в том, чтобы предприятие не обанкротили и несколько тысяч человек не остались бы без работы. Здесь результат достигнут. Наверное, это оптимальный расклад. Губернатор выступил своего рода арбитром, который привлек третью силу, и в итоге ему удалось ситуацию разрешить. Точка напряженности купирована, она не разрослась, не появились популисты, которые бы разжигали конфликт еще сильнее. Вопрос на данном этапе можно считать закрытым.

Фото:

Алексея Воронина, с сайта primorsky.ru, Александра Сафронова (правительство Приморского края)