В главных ролях и эпизодах – только личности Гость программы на этой неделе – Герман Авеличев, актер и режиссер театра молодежи, автор проекта «ConverСатион». Кулинарный наставник – шеф-повар Антон Терентьев.

Каждую неделю звездные гости вместе с ведущей Анной Бережной и приглашенным шеф-поваром готовят блюдо из ресторанного меню, рецепт которого адаптирован под домашние условия. Вы без труда сможете приготовить такое блюдо сами.

– Герман, расскажи о вашем новом проекте «ConverСатион».

– «ConverСатион» – это проект, где мы берем интервью у актеров и режиссеров Владивостока, разговариваем об их творчестве, их взглядах на театр, на современное искусство, немного затрагиваем их личную жизнь – без лишнего вмешательства. Мы хотим познакомить зрителя с этими людьми как с личностями – это всегда честный разговор.

– Почему ты решил инициировать такой проект? Это необходимость или просто твое желание? Поделись…

– Меня всегда интересовал формат интервью. Мне казалось это чем-то притягательным: если ты правильно задаешь человеку вопрос, он раскрывается и может рассказать что-то интересное. Поэтому в 2016 году я создал видеопроект «Мнения», но, к сожалению, он просуществовал чуть меньше, чем я того хотел. И меня не покидала идея его как-то возобновить, но по ряду причин это не получалось. Но потом я понял, что больше не могу терпеть и нужно срочно что-то делать. Это первая причина. А вторая – я стал ловить себя на мысли, что меня не очень устраивает, как работают наши местные журналисты. К сожалению. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что вопросы задаются ради вопросов, они все одинаковые. И они не способствуют тому, чтобы зритель узнавал наших актеров, режиссеров и театральных деятелей. Естественно, среди журналистов есть исключения, но если брать подавляющую статистику, то дело обстоит вот так. И я, как человек театральный, говорящий на одном языке со своими собеседниками, решил попробовать раскрыть эту тему.

– Давай немного поговорим о современном театре. Какой он сегодня?

– Театр очень изменился с прошлого века. А мы еще только начинаем это осознавать. Раньше как было: ты приходишь, смотришь спектакль, артисты играют роли, и этого было достаточно. А сейчас все меняется. Сейчас надо смотреть на театр сквозь призму личности актера. Его личность влияет непосредственно на то, что он делает на сцене. Это если мы говорим о хорошем, современном, актуальном театре.

– Расскажи о команде, которая работает над проектом «ConverСатион».

– В 2016-м мы снимали проект «Мнения» вместе с Даниилом Гончаровым и Антоном Шепатовым. И сейчас ребята снова ко мне присоединились. Также с нами работают Георгий Безрук, студент ДВФУ, и Дмитрий Сказин. Стоит отметить, что ни у кого из ребят нет специального образования. Все занимаются этим для души, но стоят любых профессионалов! Они любят свое дело и выполняют его качественно.

– И где же можно увидеть ваш проект?

– На нашем Ютуб-канале. Просто введите в поисковик название «ConverСатион» и смотрите все выпуски.

Лосось с тыквенным пюре и глазированными древесными грибами

ИНГРЕДИЕНТЫ

Лосось (филе на коже) – 600 г

Небольшая тыква – 1 шт.

Кокосовое молоко – 1 упаковка

Грибы древесные (сухие) – 50 г

Соус терияки – 200 г

Масло растительное – 100 г

Сахар, соль – по 50 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ШАГ 1. Разрезаем и чистим тыкву, затем нарезаем кубиками.

ШАГ 2. Кладем кубики тыквы в кипящую воду, варим 5-7 минут.

ШАГ 3. Параллельно с тыквой отвариваем в течение 5 минут древесные грибы.

ШАГ 4. Предварительно удалив лишнюю влагу бумажной салфеткой, маринуем лосось в соли и растительном масле.

ШАГ 5. Сливаем воду с готовых грибов, добавляем к ним соус терияки, подливаем немного воды и карамелизируем их, немного помешивая.

ШАГ 6. Сливаем воду с готовой тыквы, пюрируем ее блендером, добавляя кокосовое молоко.

ШАГ 7. Обжариваем в течение 7-8 минут на раскаленной сковородке маринованный в масле и соли лосось с 4 сторон до появления корочки.

ШАГ 8. Готовые лосось, тыквенное пюре и грибы в соусе терияки выкладываем на тарелку.

Справка

Герман Авеличев – актер и режиссер Приморского краевого театра молодежи, автор видеопроекта «ConverСатион», созданного с целью более глубоко знакомить публику с актерами, режиссерами и театральными деятелями Владивостока. Слоган проекта: «О театре. О личности. О главном».

Партнеры проекта

Полностью интервью смотрите в среду в 20.30 на 8 канале. Готовьте вместе с программой «8 вкусов» и отмечайте свои блюда хештегом #8вкусов!