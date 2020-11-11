Убрать свалки и навести порядок На пяти муниципальных кладбищах Владивостока проходит большая уборка.

С территорий, общая площадь которых составляет несколько десятков гектаров, представители муниципальной службы «Некрополь» и волонтеры вывозят мусор, старую листву, ветви деревьев, а также приводят в порядок места захоронений.

В черте Владивостокского городского округа расположено пять кладбищ: Морское, Лесное, Центральное, а также Аякс и Подножье на Русском острове. Как напоминает пресс-служба мэрии, согласно установленным требованиям законодательства порядок на местах захоронений должны наводить родные и близкие упокоенных. В связи с тем, что весной из-за пандемии коронавирусной инфекции вводились временные ограничения на посещение кладбищ, многие горожане так и не смогли убрать на могилах своих родных и близких.

«Пока погодные условия позволяют, мы просим горожан по возможности посетить места захоронений своих близких, чтобы убрать мусор, поправить, если необходимо, памятники и ограды, – говорит смотритель кладбища Аякс. – Мы, в свою очередь, регулярно проводим санитарные акции и самостоятельно наводим порядок на местах захоронений. Это в первую очередь старые могилы, которые давно никто не посещает, а также могилы ветеранов».

При наведении порядка горожан убедительно просят не складировать мусор на заброшенные могилы и не устраивать свалок. Мусор необходимо выносить на контейнерную площадку или к основной дороге, чтобы работники кладбища смогли его вывезти.

На местах захоронений следует также поправить покосившиеся надгробия и оградки, восстановить при необходимости пришедшие в негодность таблички с информацией об упокоенном.

«Часто мы сталкиваемся с тем, что на старых захоронениях надгробные памятники и кресты приходят в негодность. Тогда со временем становится сложно различить, было ли вообще здесь захоронение. Зачастую это остается лишь небольшой холмик земли. По мере своих сил наши работники также стараются помочь и, к примеру, установить упавший или покосившийся памятник», – добавил представитель службы «Некрополь» Алексей Павликов.

Так, на днях при обходе одного из кладбищ было обнаружено захоронение, на котором от старости просто рассыпался деревянный крест. Сотрудники кладбища по собственной инициативе восстановили надгробие, смонтировали табличку, подправили могилу и навели порядок вокруг.

Напомним, что на одном из старейших кладбищ Владивостока – Морском – сейчас проходит инвентаризация заброшенных могил. Там, где уже не сохранились памятники и сведения об упокоенном, устанавливают специальные таблички с просьбой навести порядок, ведь согласно установленным требованиям законодательства такие места захоронений в последующем могут быть признаны невостребованными. Это может повлечь эксгумацию останков с дальнейшей кремацией и перезахоронением праха.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения Кулешова / vlc.ru