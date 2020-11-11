Я вам писал. Что дальше? О ходе рассмотрения своего обращения в администрацию Владивостока заявители могут узнать по телефону.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, горожанам следует звонить по номерам: 261-42-50, 265-92-41 или 261-44-47. Специалисты ответят на вопросы с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 12.45.

В управлении по работе с обращениями граждан администрации города сообщили, что здесь по-прежнему действует временное ограничение на прием обращений и документов лично от граждан и представителей организаций. Такое решение принято в целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что обращение в адрес администрации Владивостока может быть направлено через электронную интернет-приемную на сайте администрации города www.vlc.ru или «Почтой России» по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, 20.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии Котляровой / vlc.ru