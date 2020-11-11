Социальный автобус вышел на маршрут Во Владивостоке стартовала ежегодная благотворительная акция «Социальный автобус». Каждую пятницу с 9.00 до 11.00 в районе площади Луговой специалисты по социальной работе оказывают помощь нуждающимся жителям города, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморья, уже восьмой год подряд социальный автобус еженедельно выходит на маршрут и с ноября до середины марта (в самые холодные месяцы) оказывает помощь нуждающимся гражданам.

В ходе благотворительных рейдов сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения раздают продуктовые наборы и теплую одежду, а также консультируют по вопросам социального обслуживания и бытовым проблемам.

«Многие из тех, кто обращается за срочной помощью, – лица без определенного места жительства. Оказавшиеся по разным причинам на улице зимой, они нуждаются в элементарной помощи. И оказать ее нам помогают неравнодушные к чужой беде приморцы – предприниматели и простые граждане, которые предоставляют продукты и делятся теплыми вещами», – рассказали сотрудники центра.

В частности, каждый год спонсорскую поддержку хлебом и другой продукцией оказывает предприятие «Владхлеб». Специалисты благодарят тех, кто поддерживает акцию столько лет, и приглашают к сотрудничеству неравнодушных граждан, желающих принять участие и оказать посильную гуманитарную помощь нуждающимся.

Напомним, что социальный автобус выходит на маршрут каждую пятницу, кроме праздничных дней. Серебристый автотранспорт с узнаваемым логотипом работает с 9.00 до 11.00 в районе площади Луговой. По вопросам сотрудничества всех неравнодушных граждан просят обращаться в Приморский центр социального обслуживания населения по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, 8. Телефон 8 (423) 260-43-19.

Отдел новостей «В»

Фото Приморского центра социального обслуживания населения