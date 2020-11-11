На пути к тайне бриллиантов «В» продолжает знакомить вас, уважаемые читатели, с молодыми дальневосточными писателями.

На книжном рынке детектив был востребован во все времена. Мимо таких книг с захватывающим сюжетом и непредсказуемой развязкой мало кто проходит равнодушно. А некоторые и вовсе другой литературы не приемлют. Именно на таких любителей чтения и рассчитана детективная повесть «Тайны бриллиантов Авроры» начинающего автора, нашей землячки Натальи Олеск, участницы недавно прошедшей XXI Дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный двор – 2020». Особенно интересна она будет для приморцев. Поскольку события в ней разворачиваются на дорогом и близком нам краю света, где живут и работают целеустремленные люди, умеющие находить выход из запутанных ситуаций в любой обстановке.

И это очень хорошо проявляется в характере главной героини детективной истории Лизы Огинской. Эта девушка, наша современница, не только активно вращается в водовороте нынешней жизни, но и принуждает читателя активно думать вместе с ней над тем, для чего человек живет, как его поступки отразятся на других людях. При этом автор органично подводит нас к исторической составляющей повествования, рассказывая о периоде Дальневосточной республики, о сибирских корнях героини. Сюжетная линия ведет за собой читателя, ему вместе с Лизой Огинской очень хочется узнать о тайном руднике по добыче голубых алмазов, о фамильной истории предков главной героини. В нить сюжета вплетены элементы любовных взаимоотношений, развернуты характеры других героев, которые в итоге сыграют важную роль в жизни Лизы. Все это происходит в ореоле таинственности и непредсказуемости. Впрочем, пусть читатель сам разберется во всем. Ждать выхода книги осталось недолго.

Николай КУТЕНКИХ