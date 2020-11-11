Хорошая книга всегда ценный подарок Моряки соединения охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота получили в подарок от коллектива Пушкинского театра Дальневосточного федерального университета более 1500 книг о морском деле.

Редкие книги на протяжении всей жизни собирал бывший директор Пушкинского музея Дальневосточного технического университета подполковник в отставке Александр Бутырин. Со временем они были включены в фонд Пушкинского театра ДВФУ. Уникальная коллекция содержит исторические издания о становлении и развитии российского флота, биографии флотоводцев. В ней также есть труды по искусствоведению, об истории Владивостока и Приморского края, освоении Дальнего Востока, много книг посвящено становлению и развитию Тихоокеанского флота.

Моряки-тихоокеанцы поблагодарили коллектив учреждения культуры за ценный подарок. Литература уже принята на учет, систематизирована и распределена по корабельным библиотекам соединения, сообщает пресс-служба ТОФ. Военморы отдельной бригады смогут читать книги между вахтами во время дальних походов и в часы досуга у родных причалов.

Николай КУТЕНКИХ

Фото пресс-службы Минобороны РФ