Как празднуют нанайскую пасху, и страшно ли дуракам в море Новая проза о нашей, дальневосточной особинке – увлекательнейшее чтение на любой вкус. И на полмиллиона рублей

Жюри общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева объявило лонг-лист (длинный список) претендентов на звание лучших книг, написанных в 2019 году.

В него вошли 30 произведений, которые поборются за победу в трех номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Детская проза». Об этом сообщил на сайте «Год литературы» Алексей Варламов – председатель жюри премии, писатель, доктор филологических наук, профессор. Кстати, победитель в каждой из номинаций получит 500 тысяч рублей.

В опубликованных списках писателей можно встретить не только дальневосточников, но и жителей других регионов России.

В список «Длинной прозы» попали авторы романов и повестей «Либгерик» Олег Ермаков, «Пятый живорожденный» Владимир Старовойтов, «Полет японского журавля» Дмитрий Ефремов, «Любить полосатого зверя» Владимир Василиненко, «Дорога на Горностай» Татьяна Таран, «О чем шелестит бамбук» Оксана Ризнич, «Грани будущего» Степан Мазур, «Возвращение на Умальту» Станислав Глухов, «Ощепков» Александр Куланов и «Пузыри жизни» Андрей Игумнов.

В номинации «Короткая проза» представлены рассказы, зарисовки и эссе. За награду поборются «Нанайская пасха. Джилун» Алексея Драбыча, «Следы оленя на млечном пути» Евгения Гудана, «Солнцем поцелованные» Елены Чубенко, «Аркадий Николаевич покоряет мир» Константина Пронякина, «Два берега» Валерия Корниенко, «Если бы карма» Константина Сонголова, «Дурак и море» Константина Ратченко, «История торговца» Бу Сы, «Мудрый нивх» Евгения Позднякова, «Умальта» Станислава Глухова и «Конский хвост» Александра Эрдынеева.

В третьей номинации, «Детская проза», отобраны книги «Про любопытного тигренка Тима» Натальи Голиковой, «Дети Азии». Первые зимние Игры» Екатерины Кравченко, «Там, где рождаются самолеты» Дмитрия Кошевого, «Волшебная Колыма» Андрея Усачева, «Нивхские сказки» Евгения Гудана, «Ительменские сказки» Марины Бабанской, «Индига и Летига» Сергея Архипенко, «Приключения Кати и Марка в Снежной стране» Игоря Янчука, «Сказочная Чукотка» Александры Агафоновой и «Орден» Андрея Коваленко.

Большинство перечисленных писателей малознакомо или вовсе неизвестно широкому кругу книгочеев – они только прокладывают путь к сердцу своих читателей. А вот читателям газеты «Владивосток» одно имя знакомо хорошо. Это наша землячка, писательница и журналистка Татьяна Таран, чьи произведения публиковались на страницах нашего издания.

Нужно сказать, что одной лишь литературной премией «Дальний Восток» наши земляки не ограничиваются. Ассоциация книгоиздателей России объявила лонг-лист традиционного общероссийского конкурса «Лучшие книги года». В номинации «Лучшая книга в области гуманитарных наук» в него вошла работа «Журналистика и книжное дело на российском Дальнем Востоке (конец XIX в. ‒ 1922 г.)». Ее в соавторстве написали два профессора департамента коммуникаций и медиа ДВФУ – кандидат исторических наук Татьяна Прудкогляд и доктор исторических наук Амир Хисамутдинов, а также историк и переводчик из США Ив Франкьен. Это издание месяц назад уже успело получить медаль и два диплома на XXI Дальневосточной книжной выставке-ярмарке «Печатный двор – 2020».

Николай КУТЕНКИХ

Фото предоставлено Татьяной ПРУДКОГЛЯД