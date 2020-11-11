РТРС открестилась от настройщиков приставок и антенн На горячую линию Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) стали поступать тревожные сигналы о случаях мошенничества, сообщает пресс-служба администрации Владивостока

Неизвестные лица, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают горожанам за 2,5-4 тысячи рублей настроить приставки и антенны для приема цифрового телевидения. В ряде случаев разговор начинается с «соцопроса о качестве вещания», а затем предлагается купить оборудование. Причем, как утверждают в филиале РТРС «Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр», по завышенной цене.

РТРС напоминает, что предприятие не занимается установкой и продажей приемного оборудования. Такие услуги могут оказывать сервисные службы. Однако если они представляются сотрудниками РТРС, то это явный обман, за которым может скрываться мошенничество.

Настройка приставки или телевизора для приема цифрового телевидения не требует специальных знаний и умений. На телевизоре достаточно включить функцию «Автопоиск», и он найдет все каналы. Приставку же надо подключить к телевизору соответствующими кабелями и включить функцию «Автопоиск» на приставке. Правда, все это сработает, если правильно установлена приемная антенна. Но вот с этим, как показывает анализ звонков, у зрителей и возникают главные сложности.

Антенны бывают комнатные и наружные. Комнатная размещается в квартире и подходит, если телебашня расположена в прямой видимости. Если расстояние до башни более 10 км, нужна наружная. Ее устанавливают на балконе, фасаде или крыше.

Самостоятельно установить наружную антенну могут далеко не все зрители. И тогда действительно требуется помощь антенных служб. Но это самостоятельные коммерческие организации, которые не имеют отношения к РТРС.

Отдел новостей «В»