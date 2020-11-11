В Приморье лжепочтальона нашли по отпечаткам пальцев В Уссурийске у 97-летней местной жительницы женщина, представившаяся почтальоном, похитила кошелек с 80 тыс. рублей

Как пояснила полиции потерпевшая, днем под предлогом выдачи денежных средств – прибавки к пенсии – в ее квартиру пришла молодая женщина, которая представилась работником почты.

Посетовав, что у нее крупная купюра и потребуется сдача, злоумышленница пошла вместе с хозяйкой в комнату, где обнаружила кошелек с крупной денежной суммой. Похитив кошелек, лжепочтальон скрылась. Потерпевшая незамедлительно сообщила о случившемся в полицию, описав внешность подозреваемой.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Уссурийскому городскому округу, прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия. Дактилоскопическое исследование позволило установить личность подозреваемой. По подозрению в краже была задержана ранее судимая 22-летняя местная жительница, которая созналась в содеянном. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции злоумышленница не успела полностью потратить украденные деньги, большая часть похищенной суммы была изъята.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемую проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Полиция просит приморцев быть внимательными и не впускать в квартиру незнакомых людей.

Если незнакомец представляется социальным работником, сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветеранам, срочном обмене денег на дому, не верьте ему на слово.

Помните: выплаты пенсионерам осуществляются только прикрепленным социальным работником. Если вы не знаете этого сотрудника в лицо, проверьте его документы, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста.

Если вы впустили кого-то в квартиру, постарайтесь, чтобы он не прошел дальше коридора: чем меньше посторонние находятся у вас дома, тем меньше вы рискуете.

Предупредите пожилых родственников, чтобы сразу звонили вам при появлении посторонних людей в квартире.

Если вы пострадали от преступных посягательств, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (с мобильного – 102).

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю