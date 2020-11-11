Форты готовят к реставрации Нынешнее состояние объектов Владивостокской крепости на прошлой неделе оценил губернатор Олег Кожемяко. Глава региона в сопровождении представителей мэрии и музея-заповедника «Владивостокская крепость» побывал на территории фортов № 1 и № 11, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Комплекс музея-заповедника требует внимания со стороны как федеральных, так и краевых властей. Великолепные брустверные укрепления и подземелья необходимо привести в порядок, очистить от травы, зелени и кустов, которые своими корнями могут их повредить. Мы вместе с музеем Арсеньева организуем эту работу, – пообещал руководитель региона. – Кроме того, с представителями городской администрации мы посмотрели, как нужно сделать подъездные пути, парковку, создать такие условия, чтобы люди могли добраться на своих машинах, припарковаться и далее на экскурсии узнать об этом уникальном памятнике».

Напомним, что ранее губернатор распорядился составить список объектов Владивостокской крепости, к работам на которых целесообразно приступить в первую очередь, с перечислением вопросов организационного характера по каждому из них. Затем эти вопросы будут рассмотрены специальной рабочей группой, в которую войдут представители всех заинтересованных структур. Все это необходимо для начала практической реализации планов развития музея-заповедника.

«Мы сейчас поэтапно рассматриваем план работ по Владивостокской крепости. После того как музей-заповедник приобрел федеральный статус, появилась возможность вплотную заняться реставрацией. В этом году мы подготовимся, чтобы со следующего года открывать для посещения один-два объекта Владивостокской крепости ежегодно», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Фото Игоря НОВИКОВА (правительство Приморского края)