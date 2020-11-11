Заплыв в ноябре – разминка для моржей Открытый Кубок Тихого океана по зимнему плаванию прошел во Владивостоке с 6 по 9 ноября. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из Приморья и других регионов России.

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, любители моржевания проплыли несколько дистанций от 25 до 200 метров баттерфляем, брассом и вольным стилем, а также сразились в эстафетах.

Ноябрь, конечно, официально не зима, да и температура была плюсовая. Но все же не август, а в воскресенье еще и сильный ветер поднимал волну. Но народ был доволен, уверяя, что вода самая что ни на есть теплая.

Кстати, губернатор края, открывая соревнования, также принял участие в заплыве, одним из первых преодолев дистанцию. Вручая благодарственные письма спортсменам, Олег Кожемяко пообещал расширять клубы зимнего плавания по всему краю, открывая специальные комплексы для приморских моржей.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея Воронина