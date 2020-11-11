Самбистки везут во Владивосток золото и бронзу мира В Сербии в городе Нови-Сад завершился чемпионат мира по самбо, который из-за пандемии был совмещен с молодежным и юниорским первенствами планеты.

Несмотря на карантинные сложности, в этом главном событии календаря Международной федерации самбо приняли участие более 400 спортсменов из 30 стран. Две самбистки в составе сборной России представляли Владивосток, и обе возвращаются домой с медалями.

Студентка федерального образовательного учреждения «Приморское государственное училище олимпийского резерва» Екатерина Циберт, выступая в весовой категории до 56 килограммов среди юниорок, в финальной схватке одолела по баллам со счетом 2:0 представительницу Беларуси Алену Купаву. Этот успех по праву принадлежит и тренеру Кати – Кристине Сташкевич.

Золотая медаль Циберт стала седьмой в общей копилке юниорской сборной России, что позволило нашим девушкам уверенно опередить соперниц с Украины и из Беларуси, занявших второе и третье командные места.

– Победа Екатерины Циберт подтверждает правильность решения об открытии по нашей инициативе в Приморском государственном училище олимпийского резерва отделения самбо – в дополнение к девяти действующим здесь до этого федеральным базовым видам спорта, – говорит директор училища Александр Аксенов – сам, напомним, многократный чемпион мира, Европы и нашей страны по самбо. – Так что теперь победные традиции самбо Владивостока достойно продолжены.

Справедливо сказать, что свой высокий мировой уровень продолжает поддерживать и владивостокская школа женского самбо «Амазонка», основанная заслуженным тренером России Юрием Леонтьевым. Очередное подтверждение – бронзовая медаль взрослого чемпионата мира Татьяны Зенченко в весовой категории до 72 килограммов среди женщин. В упорной борьбе она уступила белорусске Анжеле Жилинской и украинке Наталье Смал. Но в данном случае бронза заслуженного мастера спорта России Зенченко претендует на пусть неофициальный, но мировой рекорд.

Ведь как-то не принято указывать возраст женщины, однако трудно сказать, кто бы еще смог, как Татьяна Зенченко, в свои 42 года продолжать завоевывать медали мировых и европейских чемпионатов. При этом впервые чемпионкой мира наша землячка стала еще в 2003 году и с той поры уже в течение 18 лет неизменно является ведущей самбисткой сборной России. Сегодня на ее счету по три победы в чемпионатах мира и Европы и восемь – в первенствах страны. К этим успехам Татьяну ведут ее наставники – Юрий Леонтьев и заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Оксана Фалеева.

Евгений КОЗУБ, специально для «В»

Фото предоставлено ИА «СпортПриморье»