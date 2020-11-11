Елена Новицкая: депутат – это тот, кто связывает избирателей и власть В ноябре 2020 года Дума Владивостока отметит историческую дату – 145 лет| со дня основания. В преддверии юбилея собеседником издания стала заместитель председателя Думы Владивостока Елена Новицкая.

– Елена Валерьевна, в этом году во Владивостоке проводится масштабная работа по благоустройству. Как вы участвуете в этом?

– Задача депутата – собрать мнения жителей и донести их до власти. Сегодня бюджеты формируются по программно-целевому принципу, и финансирование благоустройства – не исключение. Жители Первомайского района неоднократно обращались с просьбами благоустроить сквер Надибаидзе. Долгое время здесь не было ничего: ни пешеходных зон, ни лавочек, ни освещения. Когда стартовала городская программа по благоустройству общественных пространств и придомовых территорий, первоочередные проекты для нее выбирались на конкурсной основе. Мы организовали сбор жителей, сформировали проект, и он занял первое место на конкурсе. Теперь сквер имени Надибаидзе полностью благоустроен, он стал комфортным и безопасным – повсюду установлены камеры видеонаблюдения и освещение. Здесь есть лавочки, детская площадка с качелями и песочницей.

– Сквер уже обрел свой окончательный вид? Может быть, в нем появятся какие-то кафе или киоски?

– В дальнейшем есть планы предложить предпринимателям вести в этом сквере дополнительную деятельность, но перед этим Дирекция общественных пространств намерена собрать информацию о том, кто чаще всего посещает сквер. Камеры, которые здесь установлены, способны считывать не только возраст и пол, но и даже настроение посетителей. На основе обобщенных аналитических данных и будут составляться предложения для предпринимателей в следующем году.

– Какие еще проекты благоустройства вы непосредственно курируете?

– Начиная с 2013 года, в период четвертого созыва думы, мы создали программу «Здоровый город», которая трансформировалась в программу благоустройства территорий вокруг учреждений здравоохранения. Начинали с подъездных путей, ремонтировали дороги, обустраивали тротуары, лестницы, наружное освещение от остановок общественного транспорта на пути к лечебным учреждениям. В 2019 году мы провели инвентаризацию и реконструкцию всех пешеходных зон от нескольких остановок транспорта до Владивостокской клинической больницы № 4. Теперь люди могут беспрепятственно добраться в больницу и ее поликлинику от улиц Баляева, Луговой, Шепеткова, Спортивной. Кроме того, этот проект предусматривает устройство пешеходной зоны до парка Минного городка, где в дальнейшем планируется создать «тропу здоровья» и возобновить «прогулки с врачом», которые мы уже начинали проводить, но прекратили в связи с пандемией. В этом году планируем обустройство лестницы к поликлинике № 3, строительство дороги к новому филиалу поликлиники № 6. В целом за эти семь лет во Владивостоке, наверное, не осталось поликлиники или больницы, куда бы мы не зашли с проектами благоустройства подъездных путей и пешеходных зон. Возле травмпункта поликлиники № 1 на ул. Уткинской сделали поручни – там довольно крутой склон, и раньше людям зимой буквально приходилось цепляться за деревья, спускаясь. По нашей инициативе были установлены леерные ограждения у краевой больницы № 1, была оборудована пешеходная зона у онкодиспансера, у нескольких детских поликлиник.

– Оглядываясь на тот период, когда вы возглавляли Думу Владивостока, чем вы гордитесь?

– Я возглавляла Думу Владивостока четвертого созыва в 2012–2017 годах. Этот период был очень важным в моей жизни, да и в жизни всего города, думаю. Мы практически не меняли муниципальные правовые акты в тот период и очень бережно относились к тем нормативным документам, которые были созданы депутатами первого, второго и третьего созывов. Сохранить преемственность и уважение к работе, проделанной до нас, – это очень важно.

Мы впервые формировали бюджет по программно-целевому принципу, уделяя особое внимание целевым показателям. Были разработаны новые муниципальные целевые программы, и сегодня они продолжают действовать, например, программа по безопасности в городе Владивостоке, патриотическому воспитанию. Кроме того, мы проделали огромную работу, проведя инвентаризацию всех зеленых зон Владивостока и внеся коррективы в генеральный план с учетом этого. В план вошли 103 зеленых участка, где невозможно никакое строительство. Эту работу депутаты проводили вместе с общественниками. Мы принимали в муниципальную собственность от военных объекты Владивостокской крепости, сохраняя их от разграбления и уничтожения. Для этого тоже понадобилось инвентаризировать каждый объект, сделать технические паспорта, которых ранее просто не было. Все это заняло несколько лет, но проделать эту работу было необходимо – именно это позволило затем передать Владивостокскую крепость в федеральную собственность для ее дальнейшего сохранения и развития.

Каждый комитет думы внес свою лепту в развитие Владивостока. Если говорить о комитете по местному самоуправлению, то мы впервые создали общественный совет, который сегодня наделен правом нормотворческой инициативы. Квинтэссенцией работы общественного совета стали ежегодные гражданские форумы, где обсуждаются самые насущные вопросы городской жизни. Комитет по социальной политике и делам ветеранов большое внимание уделял работе общественных организаций, а также программе «Спортивный Владивосток». Мы планировали создание нескольких спортивных комплексов и выделение для этого земельных участков.

Кроме того, в мою бытность председателем думы были приняты все сегодняшние символы города – герб, флаг, гимн. Мы начали развивать территориальное общественное самоуправление. Комитет по городскому хозяйству начал работать по программе «Комфортная городская среда», началось системное обустройство общественных территорий. Появились новые современные парки, которых раньше не было, преобразилась Спортивная набережная, в муниципальную собственность перешла набережная ДВФУ, которая сегодня доступна всем и является любимейшим местом отдыха горожан. Комитет по экономической политике и муниципальной собственности проделал большую работу по созданию стратегии развития Владивостока совместно с учеными и общественниками. Сегодня мы ждем от администрации вынесения этой стратегии на утверждение думы.

– Дума Владивостока ведет отсчет своей истории с XIX века и в этом году отметит 145-летний юбилей. Вы можете провести какие-то исторические параллели?

– Если изучать архивы, то по ним видно, что 145 лет назад дума решала очень много вопросов, аналогичных тем, что приходится решать нам сейчас. В исторических документах можно найти немало интересного. Например, в думе позапрошлого века был отдельный комитет по библиотечному делу – люди думали, как сохранить культуру для будущих поколений. Был комитет по здравоохранению, хотя больниц тогда было немного. Депутаты назывались «гласные», и они не просто решали, как тратить бюджет, а сами занимались благотворительностью, организовывали сборы средств на медицинскую помощь. Был комитет «по призрению бедности», и смысл его заключался в социальной помощи бедным, в их трудоустройстве. Был, разумеется, и комитет по благоустройству территорий, то есть почти вся структура думы очень напоминала сегодняшнюю. Как тогда, так и сейчас депутат выступает связующим звеном между населением и органами власти. За каждым депутатом городской думы сегодня стоит более 20 тысяч жителей Владивостока, и это для каждого из нас большая ответственность.

– В каком режиме вы общаетесь со своими избирателями в период нынешних ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией?

– Режим нон-стоп. Несмотря на то что очных собраний сейчас стало намного меньше, коммуникация не прерывается, и я постоянно поддерживаю связь с избирателями. У меня нет отдельного округа, я принимаю обращения со всего Владивостока. Очень много вопросов люди сейчас задают по поводу COVID-19 – и о госпитализации, и о тестировании, и о многом другом.

– Как вы помогаете людям?

– Я непосредственно помогаю людям как главный врач Владивостокской клинической больницы № 4. За 6 месяцев через наш госпиталь прошло более 4 тысяч пациентов – это треть всех заболевших приморцев, и, конечно, самая тяжелая категория – пожилые люди с хроническими заболеваниями. Мы получили за эти месяцы очень ценный опыт быстрого развертывания коек реанимации, создания многопрофильного стационара, организации работы студентов-волонтеров из медицинского колледжа. Горжусь своими коллегами из депутатского корпуса, они приняли активное участие в волонтерском движении и помогали пожилым гражданам, оказавшимся в самоизоляции и нуждавшимся в продуктах и товарах первой необходимости. Сейчас эта помощь приобрела более адресный характер – люди, которым она нужна, могут обратиться ко мне через депутатскую приемную на сайте думы или позвонить по телефону.

– Вы ведь еще и курируете проект «ЕР» «Новая школа», связанный с образованием?

– Да, этот проект охватывает школы, детские сады и учреждения допобразования. Мы контролируем, как реализуется программа грантовой поддержки, введенная в городе пять лет назад. Она позволяет повышать квалификацию педагогов, развивать новые формы работы с детьми, создавать тематические классы, кабинеты для инклюзивного обучения. В целом эта грантовая поддержка дает колоссальные результаты – она стимулирует педагогов к творческой активности, а учреждения – к большей открытости. Конечно, мы гордимся этим проектом и будем развивать его и впредь.

Наталья БАРАНОВА

Фото: пресс-служба Думы Владивостока