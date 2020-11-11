Необходимости в ужесточении режима нет. Но бдительность не теряем Федеральный Роспотребнадзор не увидел причин для введения новых коронавирусных ограничений в Приморье. По итогам совещания у руководителя ведомства Анны Поповой наш край не вошел в число субъектов, проваливших работу по обеспечению санитарного режима, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Тем не менее работа по нормализации эпидобстановки далека от завершения. На заседании регионального оперштаба, которое 10 ноября провел губернатор Олег Кожемяко, административные комиссии Приморья получили задачу усилить надзор за общественным транспортом.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, с 5 ноября заболеваемость коронавирусом в крае не растет – эпидобстановка в регионе сложная, но стабильная.

– За минувшие сутки (по данным на вторник, 11 ноября) в Приморье зафиксировано 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала эпидемии от болезни в крае пострадали 17435 человек. Выздоровели 109 пациентов, в общей сложности – 13259 человек, – уточняют в ведомстве.

Наибольший прирост новых случаев заболевания наблюдается во Владивостоке, Спасске-Дальнем, Артеме, Дальнереченске, Надеждинском и Партизанском районах.

Олег Кожемяко отметил, что меры, которые принимаются в регионе для стабилизации эпидемиологической обстановки, дают свои результаты, однако ослаблять бдительность нельзя.

Отдел новостей «В»