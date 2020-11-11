Голосуйте за первоочередное
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья приглашает жителей края определить участки региональных дорог, которые следует отремонтировать в первую очередь. Опрос проводится по объектам, на которые обращали внимание сами граждане, уточняют в пресс-службе краевого правительства.
В опросе указаны девять участков дорог: Шкотово – Партизанск; Штыково – Ивановка – Реттиховка; Владивосток – Находка – Суражевка – Кролевец; Раздольное – Хасан; Краскино – Госграница; Лазо – Заповедный; Екатериновка – Новая Сила; Осиновка – Рудная Пристань; Уссурийск – Раковка – Осиновка.
Сейчас по данным участкам ведутся проектно-изыскательские работы, готовится необходимая документация. Те объекты, которые наберут наибольшее число голосов, отремонтируют в первую очередь, подчеркнули в региональном минтрансе.
Отдел новостей «В»