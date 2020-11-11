Приоритет дорогам и мостам Бюджет Приморья на 2021 год обсуждается вместе с активными жителями края. Общественные слушания по проекту главного финансового закона региона на будущий год по направлению транспорта и дорожного хозяйства состоялись на минувшей неделе. Вопросы и предложения, касающиеся финансирования этой отрасли, озвучили все желающие как очно, так и в режиме онлайн.

Не терпит отлагательства

Открывая слушания, председатель краевого правительства Вера Щербина отметила: дорожная отрасль значится в числе приоритетных, что учтено при формировании бюджета-2021, на эти цели предусмотрено почти 17 млрд рублей.

– Несмотря на сложную ситуацию в экономике, мы сохранили расходы на содержание дорог, заложили средства на их ремонт как по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», так и по краевым программам. Всего должно быть отремонтировано около 100 км региональных дорог, однако предусмотрено финансирование и на содержание муниципальных. Будет уменьшен объем финансирования внутрикраевой авиации, но сохранятся объемы транспортного заказа, – подчеркнула глава правительства.

Также в бюджете–2021 предусмотрены средства на продолжение реконструкции 14 мостов, начало работ по которым запланировано в текущем году. Продолжится и строительство скоростной дороги Владивосток – Находка – Порт Восточный.

При этом, как отметила Вера Щербина, до конца еще не сформированы инвестиционные расходы, не определены поступления из федерального бюджета, а они еще могут пополнить краевой бюджет.

Основные вопросы, интересующие как представителей дорожно-транспортной отрасли, так и общественников, касались ремонта дорог и строительства мостов. Как заверил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Игнатенко, только на приведение в порядок проезжих частей будет направлено 750 млн рублей. Из них 250 млн пойдут на ремонт дороги Артем – Находка –Порт Восточный.

– В этом направлении осталось сделать шесть мостов с подходами по 500 метров. В следующем году эту работу проведем. Такой ремонт позволит повысить безопасность дорожного движения и снизит социальную напряженность. Отремонтируем 17 км Партизанской трассы, продолжим ремонт дорог на Хасан, – обозначил он.

В Большой Камень едем поездом

Помимо хороших дорог людей интересуют перспективы развития транспорта.

Отвечая на вопрос об обновлении парка пассажирских поездов в Приморье, глава краевого минтранса Виктор Свяченовский подчеркнул, что в будущем году в рамках инвестпрограммы АО «РЖД» планируется приобрести два новых железнодорожных состава для работы на внутренних линиях.

– Мы не планируем отмену электричек. Параллельно прорабатываем возможность запуска железнодорожного маршрута до Большого Камня, – добавил министр.

Краевые власти стараются сохранить и автобусные перевозки, несмотря на то что большинство из них нерентабельны для перевозчиков.

Подводя итог общественным слушаниям, Вера Щербина отметила, что большинство вопросов граждан связано с точечными проблемами: плохие дороги в том или ином населенном пункте, отсутствие освещения, необорудованные автобусные остановки.

– Все эти вопросы будут переданы по подведомственности и отработаны. Губернатор Олег Кожемяко поставил главам муниципалитетов задачу максимально обратить внимание на благоустройство, ремонт дорог, устройство освещения – словом, на все то, на что люди обращают внимание каждый день, что делает их жизнь комфортнее, – акцентировала глава правительства.

Фото Игоря НОВИКОВА / правительство ПК