Умники и умницы из Приморья заработали себе на учебу в вузе Финал всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» состоялся в международном детском центре «Артек». Среди победителей – пять старшеклассников из Приморья. Они получили по миллиону рублей на оплату обучения, сообщает VL.ru со ссылкой на пресс-службу АНО «Россия – страна возможностей».

Финал конкурса «Большая перемена» проходил с 31 октября по 5 ноября в «Артеке». 1200 школьников со всей страны работали над созданием «Города будущего» по шести темам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

Победителями стали 300 учеников 9-10-х классов и 300 11-классников. Ученики 11-х классов получили по миллиону рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы, а 9-классники – по 200 тысяч рублей на обучение или покупку образовательных гаджетов.

Обладателями наград стали в том числе наши земляки – ученики 11-го класса Елизавета Акишева, Георгий Будник, Олег Копай, Алексей Матюхин, Светлана Петрук и 9-классник Егор Савченко.

Отдел новостей «В»