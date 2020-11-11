Нашу землячку вызвали в сборную России по боксу Ксения Ким из поселка Кировского попала в восьмерку сильнейших спортсменок России по боксу среди женщин. Она уверенно заявила о себе на чемпионате страны, проходившем с 25 октября по 1 ноября в Ульяновске.

В соревнованиях принимали участие около 200 спортсменок из 50 субъектов. Турнир являлся одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Токио в 2021 году, а также на чемпионаты мира и Европы.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, наш регион представляла трехкратная чемпионка ДФО, воспитанница тренеров Станислава Акушевича и Владимира Шипунова Ксения Ким. В первом бою в весовой категории до 60 кг она встретилась с неоднократной победительницей международных и всероссийских турниров из Самарской области Владленой Безлаповой. Приморская спортсменка вела поединок в профессиональной манере и закончила его досрочно – тремя нокдаунами. Во втором бою Ксения уступила двукратной чемпионке России, мастеру спорта международного класса Екатерине Дынник.

«Ксения приехала на соревнования практически без тренировочных сборов. В своих боях жестко работала в два этажа, била по животу, печени и голове. Главный тренер национальной команды Иван Шидловский оценил уровень нашей спортсменки и пригласил ее на турнир сильнейших, который пройдет в январе. Там определятся претендентки, кто поедет на чемпионаты мира, Европы, а также на олимпийский квалификационный турнир», – уточнил главный тренер сборной Приморского края по женскому боксу Владимир Шипунов.

Отдел новостей «В»

Фото Федерации бокса России