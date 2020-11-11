Продуктовую помощь возобновят в новом году
Адресную продуктовую помощь будут вновь оказывать нуждающимся жителям приморской столицы с начала 2021 года. Информация об этом прозвучала на церемонии вручения волонтерам Владивостока памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе», сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, что союз благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра» организовал проект «Поможем вместе». Пополняли благотворительный фонд представители разных компаний Владивостока: одни предоставляли продукты, другие вносили деньги на покупку продуктовых наборов, направляли сотрудников для фасовки, предоставляли транспорт или бензин для доставки.
Организационное содействие проекту оказывала администрация Владивостока. Были подготовлены адресные списки людей, которые нуждались в помощи: малоимущие инвалиды, одинокие престарелые граждане, многодетные семьи. Именно им развозили продуктовые наборы горожане с активной жизненной позицией.
– Мы не останавливаемся на достигнутом. Проект «Поможем вместе» вновь заработает, – говорит президент союза «Во имя добра» Валерия Костина.
Развозить продуктовые наборы волонтеры начнут уже с начала января. Планируется также создать и отдельное направление для помощи животным.
Стать волонтером или оказать помощь в приобретении продуктов нуждающимся можно, обратившись в союз благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра». Телефон для справок 230-31-81. Сайт voimyadobra.ru.
Отдел новостей «В»