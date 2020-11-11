Продуктовую помощь возобновят в новом году Адресную продуктовую помощь будут вновь оказывать нуждающимся жителям приморской столицы с начала 2021 года. Информация об этом прозвучала на церемонии вручения волонтерам Владивостока памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе», сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что союз благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра» организовал проект «Поможем вместе». Пополняли благотворительный фонд представители разных компаний Владивостока: одни предоставляли продукты, другие вносили деньги на покупку продуктовых наборов, направляли сотрудников для фасовки, предоставляли транспорт или бензин для доставки.​

Организационное содействие проекту оказывала администрация Владивостока. Были подготовлены адресные списки людей, которые нуждались в помощи: малоимущие инвалиды, одинокие престарелые граждане, многодетные семьи. Именно им развозили продуктовые наборы горожане с активной жизненной позицией.

– Мы не останавливаемся на достигнутом. Проект «Поможем вместе» вновь заработает, – говорит президент союза «Во имя добра» Валерия Костина.

Развозить продуктовые наборы волонтеры начнут уже с начала января. Планируется также создать и отдельное направление для помощи животным.

Стать волонтером​ или оказать помощь в приобретении продуктов​ нуждающимся​ можно,​ обратившись в союз благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра». Телефон для справок 230-31-81. Сайт ​voimyadobra.ru.

Отдел новостей «В»