Приморским медикам повысили мобильность Парк службы скорой помощи в крае пополнился еще 60 спецмашинами. Ключи от новых транспортных средств водителям медучреждений вручил губернатор Приморья Олег Кожемяко 10 ноября.

Губернатор осмотрел спецавтомобили и пообщался с медиками, отметив удобство и оснащение машин. Вручая ключи от «скорых», он подчеркнул значимость приобретения нового транспорта в период борьбы с инфекционными заболеваниями.

– Новые машины очень необходимы сейчас, когда врачам приходится сдерживать рост заболеваемости COVID, острыми респираторными инфекциями. Они станут хорошим подспорьем в этой работе, – сказал глава региона, поблагодарив врачей за ту роль, которую они играют в деле борьбы с эпидемией.

Медики Приморья получили 11 новых автомобилей скорой помощи на базе УАЗа и «Форда» и 49 новых санитарных машин ГАЗ «Соболь». Все они обеспечены специальным оборудованием: в каждой машине есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор. Также в них предусмотрены системы видеорегистрации, кондиционирования, сейф для хранения лекарственных препаратов, дополнительные приборы отопления, что позволяет обеспечивать комфортное перемещение медицинских бригад и пациентов.

Спецтранспорт пополнит автопарки районных больниц, четыре «скорые» получит и Владивосток. Санитарные машины в основном будут работать в лечебных учреждениях городов и районов края.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / правительство ПК