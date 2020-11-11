«Я что, пионер – быть всегда готовым?» Возрастной мезальянс: желание любви, страх перед старостью или большая глупость…

Диспут у нас с подругами возник по поводу одной нашей знакомой, которая собралась замуж за парня моложе ее почти на 20 лет: ей – 45, ему – 27.

– Да она моложе его выглядит, – бушевала одна из подруг.

– Все равно от природы никуда не денешься, – спорила другая. – Это сейчас еще возраст можно скрывать, а что она будет делать, когда ей 70 стукнет? А мужу всего-то полтинник…

Снисходительное «всего-то полтинник» объяснялось тем, что «девушки» сами уже приближались к юбилейному возрасту и потенциальный одногодка рассматривался ими как парень молодой, полный перспектив.

К чему это я вспомнила тот спор? К тому, что пара «молодой муж – возрастная жена» воспринимается по-прежнему как нечто неестественное и неправильное. Между тем возрастной мезальянс между девушкой и пожилым мужчиной для большинства – норма.

За «Волгу» и старость можно простить

Когда моя одногруппница на четвертом курсе института сошлась с бывшим однокашником своего отца, большинство ее знакомых восприняли этот союз как удачу. Несмотря на то что Танькин бойфренд к тому моменту уже отметил свой 50-летний юбилей. И да, в 20 лет мы 50-летнего мужика воспринимали адекватно – как человека уже пожилого. Но он ездил на черной «Волге» (в конце 80-х это все еще было круто), носил полковничьи погоны комитета госбезопасности и снабжал нас – подружек невесты – «Винстоном» из интуристовского бара и уже потому считался завидным женихом. Хотя как раз женихом-то он на тот момент и не являлся, поскольку был глубоко женат, а разводиться ему не позволяли ни жена, ни кодекс советского офицера.

С переходом в новый статус подруги в наших отношениях мало что изменилось, разве что большинство совместных тусовок теперь проходили у нее (вернее у него) на даче. И на многих из них полковник присутствовал, сидел в отдалении и наблюдал за нами, как я сейчас понимаю, как посетитель зверинца за обезьянками в клетке. Пару раз он попытался похвастаться своей молодой любовницей среди своих приятелей, но их жены девушку не приняли. Так что чаще всего светская жизнь пары проходила либо в нашем присутствии, либо в ресторанах, куда он повадился выгуливать свою Танюшку.

Потом случились 90-е, и полковник все-таки смог развестись. И даже зарегистрировался с Танькой. Надо сказать, вовремя – на четвертый аборт Татьяна категорически идти отказалась.

– Ох, лучше бы я и дальше сожительствовала, – сокрушалась она на пятилетие сына, который мы отмечали в формате девичника. – Тогда он хотя бы прислушивался ко мне, старался быть лучше, что ли… Поверьте мне, хуже мужика, привыкшего командовать, только мужик, привыкший командовать и ушедший в отставку. Командует он теперь нами.

Правда, к тому моменту муж с бывшими коллегами создавал бизнес, так что свой командирский пыл больше тратил на производстве. Но вместе с бизнесом пришла новая печаль – супруг плотно подсел на красоток из фирм эскорт-услуг.

Нянька дешевле жены

А вот история от другой стороны: один из друзей нашей семьи, вдовец, надумал жениться на молоденькой деревенской девочке, которую он нанял в няньки к своим детям, оставшимся от первого брака.

– Она же тебе в дочери годится, – сокрушалась, помню, моя тетушка.

– Не завидуйте, – отмахивался Валера.

Поженились. К уже имеющимся двум родили третьего. Молодая жена, вкусив немногочисленные прелести жизни в райцентре, активизировалась: новые подруги, шопинг, фитнес. Муж попытался угнаться за супругой, но и физически, и финансово это ему оказалось не под силу: нянька все же дешевле обходилась, чем молодая жена.

– Я ей что, пионер – быть всегда готовым? – бухтел он на теткиной веранде, пытаясь расслабиться от семейной жизни под стопку дядюшкиного первача.

И я так поняла, что жаловался он не только на постельные требования молодой жены, но и на всю прочую совместную жизнь. И на необходимость вместо двух нянчиться теперь с тремя маленькими детьми (он и первый раз женился, будучи уже в зрелом возрасте), и на выросшие расходы. Его небольшой из двух магазинчиков бизнес (так себе магазины, надо сказать) особого дохода не давал, во всяком случае, его увеличившейся семье категорически перестало хватать на жизнь.

Чем история закончилась? Возле одного из его магазинов выстроили супермаркет, и мужик разорился окончательно. Супруга забрала младшенького и ушла. А бедолага ходит по друзьям и жалуется на баб, которые все, цитирую, «суки».

– Знаешь, как приятно, когда в твоей постели молодое, упругое тело, – вставлял между жалобами на неудавшуюся супружескую жизнь Валера.

– А ты думаешь, ей не хочется иметь рядом тоже молодое и упругое? – удивлялись его собеседники.

– Ничего-ничего, старый конь борозды не попортит, – говорил он, забывая продолжение фразы…

И весь в белом

К слову, знавала я еще одного подобного «коня».

В городке его так и звали – Жених. Известность он приобрел своей неискоренимой любовью к молодым девушкам. И кто-то даже отвечал ему взаимностью. Правда, отношения длились недолго. И вот парадокс: именно он, мужчина глубоко пенсионного возраста, бросал своих молодых любовниц. Считал себя человеком творческим (в какой области он творил, я так и не поняла), а для вдохновения ему нужны были свежие чувства, новые отношения.

Другая его отличительная черта – любовь к белым цветам в одежде. Как только на улице устанавливалась плюсовая температура, он облачался в белое – от туфель до шляпы. Единственным исключением были его черные солнцезащитные очки, которые он носил вне зависимости от того, светит ли солнце, моросит ли дождь. Смотрелся он, мягко говоря, нелепо, и тем не менее молодые (и не очень молодые) девицы на него велись.

«Ухаживает красиво», – вздыхали те, кто уже пережил романтические отношения с Женихом. Несмотря на наличие двух воинских частей, в городке катастрофически не хватало мужчин. Холостые же офицеры и контрактники, избалованные дамским вниманием, не желали тратить ни время, ни финансы на конфеты и букеты. Зачем? Им и так все перепадало быстро и бесплатно. А Жених дарил цветы, водил в кафе, целовал ручки, нашептывал на ушко приятности… Что еще нам нужно? И когда мужик весь в белом вышагивал по улицам с букетом в руках, горожанам оставалось лишь гадать, кому на этот раз повезло. Или не повезло.

В мое поле зрения Жених попал, когда увел у моего друга детства супругу. На минуточку, моему приятелю на тот момент было 30, Жениху – 60. Увел, несмотря на наличие двух детей и довольно крепких до сих пор отношений. Правда, и с ней роман продлился недолго: трех месяцев не прошло, как Жених вновь замелькал в городе с очередным букетом.

– Ты мне объясни, что ты в нем нашла, – приставала я как-то уже спустя годы к приятельской супруге (они все-таки остались вместе). – Он же старый и смешной! Тоже мне, Джеймс Бонд в белом…

– Я себя рядом с ним женщиной чувствовала, – вздыхала та. – Он мне такие слова говорил… Наверное, никто никогда уже не скажет.

– А Серега…

– А что Серега. Он и половины из этих слов не знает.

– Я другого не понимаю. Как он тебя простил?

– А там и прощать было нечего. Кроме слов, его ни на что и не хватает…

Так что, вероятно, возрастные мезальянсы могут быть счастливыми, когда они вот такие, на словах.

Любовь приходит. И уходит…

И напоследок. Был среди наших общих знакомых офицер с большими звездами на погонах. Возраст соответствовал офицерским регалиям. Привел как-то на общее застолье девушку лет 19. Юное, хорошенькое создание пыталось поддержать разговор за столом, но все не в тему. Чтобы как-то реабилитировать себя за подругу, которая явно в этой компании оказалась лишней, Петр (назовем его так) гордо заявил:

– Мужчина выглядит на столько лет, сколько лет его любовнице.

На 19 он, конечно, не тянул, но, действительно, был моложавым и подтянутым.

– Похоже, и по уму тоже, – усмехнулась одна из присутствующих дам.

В 90-х господин офицер уволился из армии, развелся с женой, женился на любовнице и занялся бизнесом. Денег много не бывает, тем более когда жена младше почти на 30 лет. Закончилось все уголовным делом и солидным сроком за решеткой. Молодая ждать не стала…

Виктория Гаврилова

Фото с сайта pixabay.com