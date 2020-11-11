Почувствовали симптомы COVID? До врачей довезут бесплатно Горожане с температурой и недомоганием могут доехать до амбулаторно-инфекционных центров на специальных автобусах без пересадок

Три автобусных маршрута для перевозки пациентов амбулаторных инфекционных центров (АИЦ) организовано во Владивостоке. Автобусы вышли на линию с 10 ноября.

Это сделано для того, чтобы доставлять пассажиров с недомоганием и подозрением на коронавирусную инфекцию из дома в поликлинику и в обратном направлении и таким образом снизить вероятность заражения других пассажиров на обычных городских маршрутах, поясняют в пресс-службе мэрии. Проезд в спецавтобусах будет бесплатным.

Как информирует управление транспорта администрации города, разработано три схемы движения таких автобусов.

1. «Заря» – Автовокзал – Русская – проспект 100 лет Владивостоку – Фирсова – Тухачевского – Снеговая Падь (поликлиника № 9) – Тухачевского – 100 лет Владивостоку – «Заря». Интервал движения на маршруте составит 120 минут.

2. «Маяк – Ж/д вокзал – Океанский проспект – Партизанский проспект – Гоголя – 3-я Рабочая – Жигура – Котельникова (поликлиника № 1, филиал) – 3-я Рабочая – Партизанский проспект – Алеутская – Маяк». Интервал движения – 120 минут.

3. «Бухта Тихая – Калинина – Диагностический центр (поликлиника № 6) – Запорожская – Окатовая – Змеинка – Трудовая – Вилкова – Запорожская – Диагностический центр (поликлиника № 6) – Калинина – Бухта Тихая». Интервал движения на маршруте составит 130 минут.

Автобусы будут оформлены указателями «ЗАКАЗНОЙ» красного цвета, расположенными на переднем и заднем стеклах и справа по ходу движения. Кроме этого, на автобусе будет указано наименование маршрута следования. Режим работы автобусов утверждается, расписание движения будет известно немного позже (следите за информацией).

Напомним, что амбулаторные инфекционные центры открылись на минувшей неделе на базе владивостокских поликлиник № 1, 6 и 9. Они предусмотрены для температурящих пациентов с симптомами инфекционного заболевания. Обратиться в АИЦ можно без предварительной записи, имея на руках паспорт и медицинский полис.

АИЦ на базе поликлиники № 6 работает круглосуточно на Черемуховой, 32.

АИЦ на базе поликлиники № 9 – на улице Горшкова, 3. Он тоже принимает пациентов круглосуточно.

АИЦ на базе поликлиники № 1 работает с 9 до 20 часов и принимает пациентов по трем адресам: Комсомольская, 7, Котельникова, 10, Леонова, 21.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы администрации Владивостока