По Уссурийскому краю, или Как ожидание повстречалось с реальностью Фотокорреспондент «В» побывал на выработанных угольных разрезах под Новошахтинском.

Вид этого места со спутника для любителей постапокалипсиса и марсианских хроник выглядит весьма завлекающим и многообещающим. Давно уже хотел его посетить. Когда-то угольком с этого разреза я топил печь в частном доме. Да, время бежит…

И вот свершилось! Каких-то 89 км в оба конца от Уссурийска и жалких 473 метра подъема на круг. Лайтовая поездочка, в принципе, для жителя Владивостока. Это как с Тихой на Маяк и обратно, и в два раза короче.

А вот марсианские хроники оказались просто краем озер, лесов и травы по пояс. Там даже баз отдыха уже понастроили и оградили шлагбаумами.

Алексей ВОРОНИН

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