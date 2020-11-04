Зимой встаем на лыжи. Уже готовят трассу Трасса для беговых лыж на Русском острове в поселке Канал вновь откроется в этом году. Как обещают в мэрии, она станет еще более комфортной.

Жители и гости приморской столицы оценили эту трассу еще в прошлом зимнем сезоне. Здесь проходили мероприятия, в которых участвовали сотни спортсменов и любителей из Приморья и других регионов страны: массовые лыжные гонки, зимний триатлон и т.д. В этом году все любители зимних видов спорта смогут вновь встать на лыжи и с комфортом прокатиться на подготовленных дорожках.

Сейчас на участке проходят земельные работы. Помимо самой трассы подготовят и всю необходимую инфраструктуру. В стартовом городке появятся раздевалка, кафе, пункт проката, технический блок для оборудования.

«В рамках программы «Спорт – норма жизни» мы получили субсидии из краевого бюджета на приобретение оборудования для развития лыжного спорта. Во Владивостоке он очень популярен, прошлой зимой покататься на лыжах приезжали с семьями, с друзьями. Поэтому нам важно, чтобы людям было комфортно проводить здесь время – перед стартом переодеться в теплой раздевалке, выпить горячего чаю. Кроме того, мы дополнительно закупили 200 комплектов лыж, чтобы любой желающий мог встать на лыжню. Стоит отметить, что прокат лыж будет бесплатным», – рассказал глава города Олег Гуменюк.

По словам заместителя начальника отдела физкультурно-спортивной подготовки управления физической культуры и спорта Валерия Курочкина, в лыжном центре будет установлена мобильная система искусственного оснежения. Кроме того, на средства субсидий закуплены снегоход, фреза для подготовки трассы, система электронного хронометража и другое оборудование.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ