Два золота и две бронзы. Несмотря на травму В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по бадминтону среди юношей и девушек до 15 лет. Воспитанник тренеров краевой спортивной школы олимпийского резерва Ирины Русляковой и Сергея Лунева Георгий Батаенков завоевал бронзовую медаль в смешанном парном разряде, сообщает портал sportprimorye.ru.

Ранее там же, участвуя во всероссийском турнире, приморский бадминтонист выиграл два золота в мужской и смешанной парах и бронзу в мужской одиночке. По словам тренера спортсмена, для Георгия медаль первенства России стала первой завоеванной на соревнованиях такого высокого уровня. «Несмотря на полученную травму, ему удалось пробиться в четверку сильнейших в смешанном разряде и стать призером», – подчеркнула Ирина Руслякова.

Напомним, что приморские бадминтонисты показывают стабильные спортивные результаты на всероссийских и международных турнирах. Этот олимпийский вид спорта развивается в Приморском крае более 60 лет. В регионе есть своя школа, воспитанники которой входят в состав национальной сборной.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта sportprimorye.ru