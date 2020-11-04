Школьный турнир памяти Николая Дубинина провели в приморской столице На прошлой неделе – во время ученических каникул – состоялся баскетбольный турнир среди спортивных школ Владивостока в возрастной категории детей 2005-2007 годов рождения. Мероприятие было организовано фондом имени Николая Николаевича Дубинина и посвящено памяти этого народного учителя СССР, создавшего в приморской столице знаменитую на весь Советский Союз школу-интернат № 2.

Победителем турнира стала команда ВБА (тренер – Дмитрий Гордеев). Второе место завоевала команда «Богатырь-1» (тренер – Светлана Сердюк). Третье место – команда «Богатырь-2» (также под руководством Светланы Сердюк).

В номинациях «Лучший защитник» победителем стал Дмитрий Краснослободцев (школа № 45), «Лучший нападающий» – Даниил Фурманов (школа № 47). Звание самого результативного игрока досталось Юрию Булавину (школа № 47), а прогрессирующим игроком был назван Иван Петренко из школы-интерната ВГУЭС им. Дубинина.

Торжественное награждение начинающих баскетболистов проводил Владимир Николаевич Дубинин, старший сын Николая Николаевича Дубинина, профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук.

Турнир прошел в отличных условиях, предоставленных администрацией спорткомплекса «Чемпион». Мероприятие проводилось под контролем врачей с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Организаторы турнира выражают большую благодарность и признательность директору спорткомплекса Ирине Евгеньевне Зайцевой, а также главному судье соревнований – мастеру спорта СССР Игорю Георгиевичу Макарову.

Председатель фонда им народного учителя Н.Н. Дубинина, отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный работник физической культуры и спорта РСФСР, кавалер ордена Почета В.Я. Семенов

Справка «В»

Николай Николаевич Дубинин (1928-2008 гг.) – один из самых ярких и талантливых представителей педагогической истории России, преподаватель-новатор, создатель школы-интерната № 2 во Владивостоке, народный учитель СССР, обладатель ордена Ленина.

Школа-интернат № 2 открыла свои двери 17 декабря 1961 года. Инициатором ее создания выступил тогда еще молодой (33 года) преподаватель, а в будущем народный учитель СССР (это звание за всю историю Союза было присуждено всего 49 раз) Николай Дубинин. Человек с сильным характером, полный прогрессивных идей, он вложил в новое образовательное учреждение все свои силы. В самом начале школа принимала трудных детей, подростков из неблагополучных семей, воспитывала и давала им знания совершенно бесплатно. Благодаря организаторскому таланту руководителя, сплоченному учительскому коллективу, открытости и внимательности к ученикам более 90 процентов выпускников интерната поступали в вузы. Заведение быстро стало знаменитым, а в приемную комиссию выстраивались очереди из желающих отдать своего ребенка в первый класс.

В 2021 году школа-интернат № 2 отмечает свое 60-летие со дня основания. Преемственность традиций, заложенных Николаем Дубининым, позволяет сегодняшней школе-интернату имени Н.Н. Дубинина при ВГУЭС и сегодня быть передовым, востребованным образовательным учреждением, настоящей кузницей талантов. Отметим, что в следующем году также отмечает свое 13-летие Фонд имени народного учителя Николая Дубинина.

Фото предоставлено В. Семеновым