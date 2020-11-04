Горожан просят не выбрасывать шины в лесу В шиномонтажных мастерских сегодня ажиотаж – автомобилисты спешат сменить резину на зимнюю.

При этом не каждый из водителей заморачивается утилизацией старых, непригодных для дальнейшего использования шин.

Сбрасывают куда попало, устраивая свалки из покрышек у гаражей, на косогорах, в лесных массивах, на прибрежной полосе. Как рассказывают специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий», в сезон смены резины рабочим приходится ежедневно вывозить с городских улиц сотни выброшенных покрышек. Всего же с начала года на дальнейшую утилизацию во Владивостоке направлено уже более 160 тонн автопокрышек.

«Мы призываем горожан не выбрасывать непригодные покрышки в неположенных местах, а за небольшую плату сдавать их на вторичную переработку в пункты шиномонтажа либо в специализированные организации. Нужно понимать, что те колеса, которые оказываются в лесу, администрация города вынуждена убирать, затрачивая на это денежные средства, которые можно было направить на благоустройство Владивостока», – говорит заместитель руководителя управления дорог и благоустройства Игорь Скубко.

Как напоминает пресс-служба мэрии, за выброс шин в неположенном месте нарушителю грозит штраф. Согласно краевому закону № 44-КЗ для граждан – до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.