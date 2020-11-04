Живым и усопшим дали два года Жителей Владивостока просят привести в порядок могилы родных и близких

На Морском кладбище началась инвентаризация мест захоронений, сообщает пресс-служба мэрии. Первые информационные таблички с просьбой навести порядок и восстановить сведения об упокоенных появились на обезличенных могилах: на памятниках уже нет ни фотографий, ни данных о том, кто захоронен на этом месте, да и самого памятника может не быть.

«В» неоднократно писал о брошенных захоронениях – беззащитных перед природой (без ухода все ржавеет и зарастает очень быстро), перед вандалами, растаскивающими металлические оградки, перед людьми, устраивающими там свалки. И трудно понять, почему например, на месте захоронения белочехов – пасторальная благодать, а рядом раскуроченный памятник нашего человека, в жизни которого были и военные годы, и подъем страны из разрухи. Да, у кого-то уже нет родных, а кто-то из живых не может ухаживать за захоронением. Но давайте будем честными: порядком на городских погостах уже давно никто не занимался. Нет, не в рамках какой-нибудь акции, а вот так, по-серьезному – с инвентаризацией, восстановлением имен усопших и даже, если понадобится, эксгумацией. Так что начинание «Некрополя» значимо для Владивостока не меньше строительства и ремонта дорог.

Работу по инвентаризации захоронений городская похоронная служба начала с Морского кладбища.

Морское кладбище – одно из самых старых в городе. Было открыто в 1903 году. За более чем вековую историю здесь были упокоены известные и заслуженные люди, десятки тысяч горожан. Здесь располагаются братские захоронения моряков с теплохода «Тикси», крейсера «Варяг», судов «Тавричанка», «Большерецк», похоронены жертвы авиакатастрофы 2001 года под Иркутском и сотрудники Сбербанка, погибшие во время пожара в 2006 году. В мемориальной зоне расположены могилы путешественника Владимира Арсеньева, первой в мире женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой, известных художников, писателей.

Но, как сообщили сотрудники «Некрополя», инвентаризация будет проводиться только заброшенных могил. Территория кладбища большая, и таких захоронений немало: на ржавых памятниках не сохранилось ни имен, ни фамилий, а где-то остались лишь небольшие холмики земли. Поэтому важно, чтобы люди знали, что это не просто холм, а место захоронения.

«Наша основная цель – призвать горожан к наведению порядка в местах захоронений, которые они не посещали много лет и которые мы можем принять за заброшенные и бесхозные», – рассказывает директор «Некрополя» Андрей Васильченко.

Сейчас специалисты городской похоронной службы выявляют такие захоронения. Уходить вглубь территории пока не приходится: первые бесхозные могилы встречаются в нескольких метрах от дороги.

И нередко горожане, к сожалению, используют их как свалку. «Как только кто-то первый складирует мусор на таком заброшенном месте, сразу на нем вырастают горы из старых искусственных цветов, венков, памятников. Мы просим горожан при наведении порядка не складировать мусор рядом с чьим-то местом захоронения, а выносить его к дороге, откуда мы его обязательно заберем и вывезем на утилизацию», – добавил Андрей Васильченко.

Чтобы навести порядок на кладбище, привести в соответствие с требованиями законодательства места захоронений, специалисты и проводят инвентаризацию. На каждой такой обезличенной могиле появится информационная табличка. Родственникам или тем, кто знает о таком захоронении, необходимо сообщить об этом в администрацию кладбища и привести место захоронения в порядок.

«В случае невозможности определения сведений о захоронении будем изучать архивные документы и искать родственников. По истечении двух лет, если могила, на которой было выставлено предупреждение, не будет приведена в порядок, комиссия может признать ее бесхозной. Как правило, таким захоронениям более 30-50 лет и многие годы за ними никто не ухаживает. В этом случае в соответствии с требованием законодательства производится эксгумация останков умерших с последующей кремацией и захоронением праха на новом месте», – добавили в муниципальной похоронной службе.

Александра КАЛИНИНА

Фото с сайта vlc.ru, Евгения КУЛЕШОВА