Парк на сопке Бурачка раскинется над новым жилмассивом Общественная территория с видовыми площадками и другими элементами благоустройства появится во Владивостоке на сопке Бурачка. Создание сквера предусмотрено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», уточняет пресс-служба мэрии.

Территория в районе улицы Терешковой, 5а вошла в число победителей рейтингового голосования в 2018 году. По результатам голосования был подготовлен дизайн-проект благоустройства, поясняют в управлении архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа. Планируется, что в следующем году проект будет скорректирован с учетом современных тенденций и технологий в области урбанистики и благоустройства. При этом сквер останется полностью в прежних границах, предусмотренных проектом.

В ведомстве также отмечают, что на части большого земельного участка с кадастровым номером 25:28:030008:261 у подножия сопки Бурачка возможно строительство жилых домов, в связи с чем предложено изменить территориальную зону зеленых насаждений Р-1 на зону жилой застройки Ж-4. Специалисты подчеркивают: изменение зоны не изменяет планы администрации Владивостока по благоустройству территории и созданию сквера на сопке Бурачка.

Начало строительных работ по созданию нового парка запланировано на 2021 год. Здесь предусмотрены обустройство видовых площадок, ландшафтных композиций, озеленение территории, установка малых архитектурных форм и другие работы.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru