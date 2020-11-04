Музыка, пение птиц и немного морской суровости Сразу 39 новых улиц появилось во Владивостоке. Их наименования были утверждены на заседании комиссии по городской топонимике под председательством заместителя главы администрации города Азата Ислаева, информирует пресс-служба мэрии.

«Музыкальные» названия получили десять улиц, которые расположены в районе улицы Стравинского, все они посвящены известным композиторам. Это улицы Рахманинова, Прокофьева, Скрябина, Шостаковича, Балакирева, Глазунова, Таривердиева, Саульского, Окуджавы и Визбора.

Названия, связанные с птицами, выбрали для улиц, которые находятся неподалеку от Журавлиной. Здесь появились улицы Ласточкина, Соловьиная, Синичкина, Аистовая, Фазановая, Снегирева, Беркутовая, Воробьиная, Зябликовая, Иволговая, Скворцовая, Перепелиная и Амадиновая (амадины – декоративные птицы семейства вьюрковых ткачиков).

На одну улицу стало больше возле Шелковичной – здесь появилась улица Боярышниковая. Также название получила улица, находящаяся в районе Фиалковой, теперь она называется Пионовая. Наименование Донская выбрали для улицы, расположенной возле Извилистой.

Шесть новых улиц наименовали в поселке Трудовое. В районе улицы Траулерной появились улицы Якорная, Леерная, Рифовая, Фрегатная, Палубная, а в районе улицы Женьшеневой – Папоротниковая.

Еще шесть улиц появились в районе улицы 5-й Ключ. Это Буксирная, Сухогрузная, Водолазная, Танкерная, а также улица Сладкова, названная в честь советского писателя Николая Сладкова, и улица Дмитриева – в честь писателя-натуралиста Юрия Дмитриева. Еще одна улица, Пояркова, появилась в районе улицы Бианки.

Напомним, что в состав комиссии по городской топонимике входят специалисты администрации Владивостока, представители Общества изучения Амурского края, Российского государственного архива Дальнего Востока, кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ и другие.

При принятии решений по наименованию улиц комиссия проводит большую подготовительную работу: изучаются архивные данные, документы по городской топонимике, проводится анализ традиционно сложившихся названий и их актуальность на сегодня, организуются выездные совещания на объекты наименования. Кроме того, улицы получают названия по предложению горожан или организаций, а также в соответствии с муниципальным правовым актом № 146-МПА «Положение о порядке присвоения наименований и переименования объектов на территории города Владивостока».

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / vlc.ru