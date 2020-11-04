Подумаешь, ветер: художники делают Владивосток ярче Новые граффити украшают центр дальневосточной столицы. На улице Адмирала Фокина юные художники, победившие в конкурсе «Новая волна», изображают на стенах символы города у моря.

Фестиваль граффити «Новая волна» организовало управление по делам молодежи администрации города, уточняет пресс-служба мэрии. Художникам предложили подготовить эскиз на одну из тем: «Культурный код», «Владивосток за спорт», «Времена года». Всего на конкурс было подано 20 заявок. Два лучших эскиза, выбранных конкурсной комиссией, сейчас воплощаются в жизнь.

Одни из победителей конкурса – студенты Школы искусства и гуманитарных наук ДВФУ. Центральным мотивом их работы стала надпись «Владивосток. Подумаешь, ветер». Текст можно прочесть в панораме, а если подойти ближе, то можно разглядеть узнаваемые символы морского города: маяк, кран в порту, паруса…

– Наш преподаватель собрала студентов разных курсов, и мы с помощью мозгового штурма придумали несколько фраз, проголосовали и выбрали лучшую фразу. Затем разработали графические знаки – буквы. Для работы мы выбрали яркие, сочные цвета, которые должны отразить такую мысль: несмотря на сильный ветер, Владивосток – прекрасный город и жители Владивостока, невзирая на все трудности, остаются позитивными людьми, – рассказывают авторы работы Анастасия Квочко и Мария Бородулина.

Еще над одной картиной сейчас работают волонтеры Молодежного ресурсного центра. На серой скучной стене появляются цветные изображения – фантастические морские обитатели.

– У меня давно была мечта поучаствовать в украшении нашего города, – объясняет автор эскиза Анастасия Бородина. – Для своей работы мы выбрали морскую тематику, близкую Владивостоку. Рисуем на стене морских обитателей – как существующих, так и вымышленных, сказочных. Надеемся, что нашей работой мы сможем подарить хорошее настроение горожанам.

Как отмечают в управлении по делам молодежи, главной целью конкурса «Новая волна» было показать таланты активных и целеустремленных горожан.

– Администрация Владивостока всегда готова поддержать творческие инициативы молодежи, – говорит начальник управления по делам молодежи Сергей Язев. – В этом году активисты уже украсили несколько стен. В честь юбилея Победы на Верхнепортовой, 12в нарисовали солдат, вернувшихся с войны, ко Дню России у школы № 75 на Нерчинской появилось изображение Владимира Арсеньева, в рамках «Молодежной инициативы» юные художники разрисовали стену у театра имени Горького. Радует, что молодежь активно подключается к благоустройству города.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА и управления по делам молодежи администрации Владивостока