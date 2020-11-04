Финансовую помощь из бюджета получают приморцы, ухаживающие за инвалидами Почти 32 миллиона рублей с начала года направлено из краевого бюджета на новую меру социальной поддержки в Приморье. Ежемесячные выплаты уже получают 367 человек, ухаживающих за инвалидами I группы на дому, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Уход за лежачими больными – тяжелый труд и, безусловно, нуждается в дополнительной финансовой поддержке государства. Тем самым мы обеспечиваем людям, которым не обойтись без постороннего ухода, комфортные условия быта. Размер средней выплаты в этом году составляет 12,5 тысячи рублей», – подчеркивает глава регионального минтруда Светлана Красицкая.

Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи инвалида, нуждающегося в постоянной помощи других лиц, ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения.

Одно из обязательных условий для получения выплаты – обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности. В основном обучающие курсы организованы на базе филиалов Приморского центра социального обслуживания населения.

«Свидетельства об окончании курсов получили более 470 человек. Почти 250 из них выбрали дистанционную форму обучения», – уточняют специалисты.

Отдел новостей «В»