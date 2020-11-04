«Вкусная перемена»: разработай для детей меню из 10 блюд В Приморье стартует конкурс для предпринимателей – «Вкусная перемена». В нем могут принять участие представители бизнеса в сфере общественного питания, желающие выйти на рынок госзакупок и работать со школами края. Предпринимателям нужно разработать меню из 10 блюд для питания детей. Заявки на конкурс принимаются до 13 ноября на сайте центра «Мой бизнес» и администрации Артема.

Конкурс пройдет в два этапа. В рамках первого этапа предприниматели должны заполнить заявку на сайтах центра «Мой бизнес» и администрации Артема. В анкете нужно будет не только указать данные о компании-участнике, но и прописать конкурсное предложение с приложением технологических и калькуляционных карт и фотоматериалов не менее трех блюд. При этом по правилам конкурса стоимость готового блюда на один день для школьников 1-4-х классов не должна превышать 50 рублей. В данный параметр не входит обязательный стакан молока для ребенка.

«Сейчас для пилотного проекта выбрана школа № 11 Артема, которая выразила желание стать площадкой для проведения второго этапа конкурса», – обозначила куратор проекта Екатерина Сиволовская.

В первом этапе могут принять участие не только предприниматели, но и студенты вузов и колледжей края, которые проходят обучение по специальностям, связанным с общественным питанием. Однако для перехода на второй этап им необходимо зарегистрировать компанию.

Меню, предложенное участниками конкурса, рассмотрят члены жюри, состоящего из родителей школьников, и представители структур, осуществляющих контроль в сфере организации питания. Эксперты оценят предложенные блюда по таким критериям, как пищевая ценность, соответствие требования СанПиН, использование в рецептах продуктов, произведенных в Приморье.

Конкурсанты, набравшие большее количество баллов, перейдут во второй этап. Он пройдет в конце ноября в очном формате. Участникам нужно будет приготовить на базе школы три блюда (10 порций) по предложенному меню. Эксперты оценят вкус и способ подачи блюд финалистов и выберут одного победителя.

Меню победителя конкурса будет включено в специальный список рекомендованных для питания в школах края, что, в свою очередь, позволит организовать питание школьников других школ по меню-победителю.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА (правительство Приморского края)