Стали известны планы на дорожный ремонт в Приморье Дороги, ведущие в Суражевку, Арсеньев, Хасан, Партизанск и Находку, продолжат ремонтировать в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на заявление губернатора Приморья Олега Кожемяко, сделанное во время осмотра трассы в село Суражевка 3 ноября.

Как доложил руководитель Примавтодора Алексей Ширшов, несколько участков уже заасфальтировано. Дорожная одежда основательная – позволит выдержать современные нагрузки большегрузного транспорта.

«Сейчас продолжаем выборку пучин, отсыпаем дорогу грунтом. Предстоит также обустроить обочины там, где уже уложен асфальт. Всего в этом году капитально отремонтируем 4,5 километра дороги на Суражевку», – уточнил руководитель предприятия.

По словам губернатора, еще 3,5 километра этой трассы восстановят в следующем году благодаря финансированию по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Таким образом, она будет отремонтирована полностью.

Глава Приморья назвал и другие дороги, восстановление которых начнется в 2021 году. Так, отремонтируют 17 километров партизанской трассы от Новой Москвы до Перевала, дороги на Хасан, Арсеньев, участки трассы в направлении Находки, где будет построено шесть мостов. Появятся в следующем году новые мостовые переходы через Осиновку, Тихую, начнется возведение объекта через реку Соколовку.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА (правительство Приморского края)