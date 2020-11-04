Губернатор провел мотоинспекцию трассы на Находку До наступления морозов подрядчики завершают ремонт дорог в Приморье. Олег Кожемяко в прошедшую субботу проинспектировал ход работ, проехав по трассе Артем – Находка.

На своем мотоцикле глава региона доехал до села Новолитовск и отметил, что ремонт выполнен качественно.

«В этом направлении осталось сделать шесть мостов с подходами по 500 метров. В следующем году эта работа будет проведена. И жители, и гости Приморья смогут приехать на отдых в Ливадию, Волчанец по новой дороге», – подчеркнул губернатор.

Олег Кожемяко заявил, что вся трасса до Находки и Врангеля будет обновлена в 2021 году.

«Необходимые денежные средства уже забюджетированы, чтобы вся трасса соответствовала нормативным требованиям. Кроме того, направим средства на ремонт дорог в самой Находке», – добавил он.

Также глава Приморья заехал в Большой Камень. Здесь уже через неделю будет открыто движение по объездной трассе. В ноябре строители АО «СПЕЦСУ» должны закончить и монтаж моста через реку Сахарную на въезде в город.

«Дорога сделана качественно. Мы и дальше будем делать все, чтобы людям здесь было комфортно жить и работать», – подчеркнул губернатор.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА (правительство Приморского края)