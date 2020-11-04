Вместо строительства многоэтажек Уткинскую благоустроят Земельный участок на улице Уткинской, 21, на котором планировалось строительство жилых многоэтажных домов, будет возвращен в ведение администрации Владивостока для создания здесь общественного пространства, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Арбитражный суд Приморского края поддержал исковое заявление мэрии и признал недействительным договор аренды, заключенный департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края с Инвестиционно-строительной компанией «Система». Это решение оставлено без изменения постановлениями Пятого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Дальневосточного округа.

Как сообщили в правовом управлении администрации Владивостока, земельный участок в районе снесенного барака на ул. Уткинской, 21 в феврале 2019 года был передан в аренду ООО «ИСК «Система» для реализации инвестиционного проекта «Строительство современных жилых комплексов «Премьер» и «Высота» с квартирами свободной планировки, офисными помещениями и спортклубом в г. Владивостоке» сроком действия с 15.02.2019 по 12.10.2085.

Однако жители улиц Прапорщика Комарова, Уткинской и Нерчинской еще с 2018 года неоднократно обращались в различные инстанции с инициативой по строительству на этом месте многофункциональной спортивной площадки.

По итогам встреч с горожанами вопрос размещения такой площадки был взят под личный контроль губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Владивостока Олегом Гуменюком.

Администрация города подала исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края о признании недействительным договора аренды земельного участка в районе Уткинской, а также о возложении на ООО «ИСК «Система» обязанности возвратить его городу.

Решение принято в пользу мэрии и вступило в законную силу 20 октября 2020 года. После его исполнения участок будет зарегистрирован в муниципальную собственность. Решение, каким образом использовать общественное пространство, будет приниматься с учетом мнения жителей.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vl.ru