Колл-центр по коронавирусу: 500 звонков в первый день Колл-центр по вопросам коронавируса начал работу в администрации Владивостока в понедельник, 2 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии. За сутки специалисты ответили на почти 500 вопросов, поступивших на горячую линию.

Как уже писал «В», на все интересующие вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции, горожанам отвечают по телефону 8 (423) 2614-380. Звонки принимают студенты-старшекурсники медицинского университета и их кураторы.

В первые сутки колл-центр работал без перерыва. Большее количество звонков поступало в утренние и вечерние часы. После анализа количества обращений было принято решение изменить режим работы. Принимать звонки в колл-центре теперь будут с 8.00 до 20.00.

Отметим, что обращаются в колл-центр жители не только Владивостока, но и других населенных пунктов Приморья. Отметим, что в этом случае специалисты рекомендуют звонить на горячую линию краевого министерства здравоохранения Приморья по номеру 8 (423) 260-50-98 либо обращаться в колл-центры, организованные в муниципалитетах Приморья.

Отдел новостей «В»

Фото Дианы Лащенко, пресс-служба администрации Владивостока