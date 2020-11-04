Каникулы во всех муниципальных школах Владивостока продлены до 14 ноября Осенние каникулы в 78 муниципальных школах Владивостока продлены до 14 ноября включительно. Соответствующее постановление 2 ноября подписал глава города Олег Гуменюк.

Как сообщили в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, продление каникул связано со сложной ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Первую четверть школы Владивостока отработали в непростой обстановке, когда количество заболевших детей и педагогов росло ежедневно, – рассказали в управлении. – 31 октября, в последний день учебы перед каникулами, на дистанционном обучении находились 169 классов в 39 школах. Поэтому мы приняли решение о продлении каникул, глава города подписал документ. Пусть дети побудут дома, а у сотрудников школ будет возможность провести в школах дополнительную, усиленную обработку помещений. И, конечно, пройти лечение заболевшим учителям».

Напомним, что в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Он сохранится до особого распоряжения главы региона. Граждане обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5-2 метра.

Накануне в администрации Владивостока начал работу колл-центр, куда можно обратиться с вопросами о коронавирусной инфекции. Его номер 2614-380. Он работает в круглосуточном режиме, на вопросы отвечают студенты медицинского университета.

По данным на утро 3 ноября, в городе закрыто 11 групп в 10 детских садах.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru