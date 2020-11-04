Цаплю отмыли от мазута Военный лесник, ранее служивший в морской пехоте, спас цаплю, застрявшую в резервуаре с водой и мазутом на территории заброшенного военного склада на Дальхимпроме, сообщает портал Vl.ru.

Мужчина предположил, что птица полезла в воду за лягушками и просидела в резервуаре не меньше недели, так как была очень истощена. Цаплю вытащили, а потом отмыли в центре спасения животных «Тигр» в Алексеевке. Сейчас пернатой предстоит лечение.

«Нахождение в мазуте не прошло бесследно: на больших участках тела слезла кожа, пальцы на ногах были неподвижны. Пальцы мы смогли разработать, а вот для восстановления кожных покровов потребуется время», – сообщает центр спасения животных в своем Instagram.

Отдел новостей «В»

Фото Центра спасения животных «Тигр»