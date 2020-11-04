О Корейской слободе – с любовью В издательстве «Валентин» в год 160-летия дальневосточной столицы вышла в свет новая книга Валентина Пака «Владивосток. Корейская слобода. Страницы истории».

Корейская слобода во Владивостоке была центром корейской общины в России на протяжении почти семи десятков лет. Она не имела аналогов среди мест поселения других этнических меньшинств, рассеянных по миру. И стала одной из значимых страниц в новой истории отношений двух стран.

А началось все с 1860-х годов, когда на территорию Южно-Уссурийского края добровольно стали переселяться выходцы из Страны утренней свежести. И Россия протянула им руку помощи.

– Корейская слобода являлась не только местом компактного проживания соплеменников во Владивостоке, она была и своеобразным уголком исторической родины, душой корейской общины, – говорит Валентин Пак. – Прошло время, и некогда легендарная Корейская слобода оказалась незаслуженно забыта. Вот и решил рассказать о ней, ее непростой судьбе в водовороте бурных перипетий XIX-XX веков: вернуть из забвения события, имена, лица, познакомить читателя с малоизвестными фактами, редкими документальными свидетельствами. Несмотря на труды ученых, исследователей, остаются еще белые пятна. В корейской истории Владивостока были разные страницы, но неизменным оставалось чувство взаимной симпатии двух наших народов. И наше общее будущее – здесь.

При написании книги были использованы архивные материалы, опубликованные источники, периодические издания. Особая ценность книги в том, что она издана на двух языках: русском и английском. И снабжена отдельной картой, где указаны значимые места, связанные с историей российско-корейских отношений в XIX-XX веках. Также в издании представлены уникальные и обширные фотоматериалы.

Книга предназначена для широкого круга читателей, включая зарубежных корейских преподавателей, студентов, туристов, интересующихся историей. Приобрести книгу можно будет в книжном киоске издательства «Валентин» по адресу: г. Владивосток, пр. «Красного знамени», 59, 1-й этаж.

Лариса РЕКОВА

Фото предоставлено издательством «Валентин»