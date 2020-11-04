День народного единства отмечаем в масках, но дружно Тематические мероприятия, посвященные праздничной дате, в Приморье проводятся в течение нескольких дней, конечно, с соблюдением санэпидтребований.

Одно из ключевых событий праздника – всероссийская акция «Знаменосцы Победы». В рамках акции до 4 ноября будет работать интерактивная экспозиция в ТРК «Калина Молл» во Владивостоке, а также в Уссурийске, Артеме, Находке, Фокино, Арсеньеве, Дальнегорске, Барабаше, Дальнереченске, Лесозаводске, Дальнегорске, Партизанске, Славянке, Спасске и Ливадии.

В день праздника в муниципалитетах края патриотические организации и национально-культурные общественные объединения торжественно развернут увеличенную копию Знамени Победы. Во Владивостоке акция намечена на 12.00 у Дома молодежи.

4 ноября в Международном аэропорту Владивосток откроется фотовыставка «Полет над Россией», она будет работать до 6 декабря.

Желающие смогут принять участие в праздновании Дня международного единства дистанционно. В честь праздника состоится множество акций, которые пройдут на электронных платформах и в соцсетях, к примеру, праздничный концерт на канале «ОТВ-Прим», серия постов от блогеров «Единство – это», флешмобы «Танцуют все» и «Вкусно, национально».

4 ноября на трех площадках во Владивостоке пройдут тематические концерты. В 13.00 творческие выступления начнутся в поселке Береговом (ул. Строительная, 5), в 14.00 – в Трудовом (ул. Лермонтова, 81) и на улице Анны Щетининой, 9.

Все очные мероприятия состоятся со строгим соблюдением санэпидтребований. Гостей праздника просят надевать маски и выдерживать социальную дистанцию.

Отдел новостей «В»