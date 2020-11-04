Золотые лучи для Капитана Одной из высших наград Страны восходящего солнца удостоен известный приморец и выдающийся музыкант, заслуженный артист России Александр Капитан.

Как сообщает генеральное консульство Японии во Владивостоке, японское правительство опубликовало список иностранных граждан, которые осенью 2020 года будут награждены орденами. В списке из 141 человека значится имя нашего земляка – проректора Дальневосточного государственного института искусств, профессора Александра Капитана. Он будет награжден орденом Восходящего солнца с золотыми лучами и лентой за вклад в развитие дружественных и добрососедских отношений и углубление взаимопонимания между Японией и Россией.

Без малого 40 лет Александр Кириллович является преподавателем по классу баяна. С 1992 года он активно сотрудничает с генконсульством Японии, органами местного самоуправления и общественными организациями соседнего государства, выступая как баянист и аккордеонист на многочисленных концертах в Японии. Кроме того, на протяжении более чем 27 лет Александр Капитан в рамках своей музыкальной и педагогической деятельности содействовал проведению в Приморье японских музыкальных и творческих мероприятий, внося тем самым огромный вклад в углубление взаимопонимания и развитие культурного и творческого обмена между нашими странами.

Отметим, что орден Восходящего солнца – первый национальный орден Японии, учрежден в 1875 году. В наградной иерархии сегодня он занимает третье место, уступая лишь орденам Хризантемы и Цветов павловнии.

Среди награжденных им россиян – музыканты Мстислав Ростропович и Валерией Гергиев, балерина Майя Плисецкая и хореограф Владимир Васильев, ректор МГУ Виктор Садовничий и ректор СПбГУ Николай Кропачев и многие другие наши выдающиеся соотечественники.

Отдел новостей «В»

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предоставлено генеральным консульством Японии во Владивостоке, с сайта dv-art.ru