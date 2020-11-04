Детсаду - круглосуточную работу. Студентов – в обсервацию Во Владивостоке появится обсерватор, предназначенный для студентов с легкой формой респираторных заболеваний, которые столкнулись с проблемами при заселении в общежития. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, такое распоряжение дал губернатор на заседании регионального оперштаба во вторник, 3 ноября.

По словам Олега Кожемяко, нередки случаи, когда иногородние студенты с легкими формами заболевания вынуждены находиться в больнице дольше положенного из-за того, что не могут соблюдать режим изоляции. Чтобы позаботиться об их здоровье, а также разгрузить коечный фонд, во Владивостоке будет создан обсерватор на 50-70 мест.

«Там могут разместить студентов или курсантов, которые не имеют возможности жить в семье, а в общежитие их не пускают. Конечно, в обсерваторе будет находиться дежурный врач, который обеспечит прохождение необходимого курса лечения», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Кожемяко предложил создать в крупных городах круглосуточные детские сады.

«У нас есть семейные пары, где муж и жена работают в больницах, их дежурства могут пересекаться, а детей необходимо где-то оставлять. Кроме того, в семье все взрослые могут заболеть тяжелой или средней формой, а бабушек или дедушек рядом не окажется, поэтому место для детей обязательно нужно предусмотреть как минимум во Владивостоке, а также Уссурийске и Находке», – распорядился глава региона.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться социальной дистанции.

По данным управления Роспотребнадзора на утро 3 ноября, за последние сутки в Приморье зарегистрировали 205 новых случаев заболевания коронавирусом, в общей сложности с начала эпидемии от инфекции пострадали 15974 человека.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА